تسوية وضعية أساتذة التعليم الأساسي في المعاهد الجهوية للموسيقى

أعلنت وزارة الثقافة والفنون يوم الثلاثاء في بيان، عن تسوية وضعية أساتذة التعليم الأساسي في المعاهد الجهوية للتكوين الموسيقي.

وقالت الوزارة في بيانها، إنها حصلت على رخصة استثنائية من الوظيف العمومي، لترقية هؤلاء الأساتذة إلى رتبة أستاذ التعليم المتوسط.

وستكون هذه الترقية بأثر رجعي، بداية من سنة 2014 بدلا من 2023، ولكن من دون أثر مالي، يوضح البيان.

وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء، يأتي “عملا بالتزامات رئيس الجمهورية القاضية بتحسين الوضعية المهنية والاجتماعية للموظفين”.