تسويق عصير فاسد في محيطات المدارس بسطيف

المنتج "السام" يلقى رواجا واسعا وسط الأطفال

عمد، تاجر جملة بسطيف، الثلاثاء، إلى تسويق عصير معلب فاسد موجه للأطفال تم تداوله تزامنا مع الدخول المدرسي، ليشكل تهديدا لصحة التلاميذ الذين اعتادوا على استهلاك هذا النوع من العصائر.

العملية تم اكتشافها بعد تبليغ أحد المواطنين عن علب عصير صغيرة بسعة 125 مل، اعتاد الأطفال على شرائها بسعر 10 د.ج، وهي نوعية تلقى رواجا كبيرا وسط التلاميذ وزاد الإقبال عليها بمناسبة الدخول المدرسي، ليتضح أن الحصة المعروضة للبيع منتهية الصلاحية، حيث صنعت بتاريخ 11 سبتمبر 2020 وتنتهي صلاحيتها بتاريخ 11 سبتمبر 2021، ورغم مرور 10 أيام كاملة على موعد نهاية الصلاحية إلا أن هذا المنتج ظل معروضا للبيع بصفة عادية.

وبعد تبليغ الشرطة تحركت فرقة النظافة والتطهير التابعة لأمن ولاية سطيف التي باشرت تحرياتها وتمكنت من الوصول إلى مصدر المنتج ويتعلق الأمر بتاجر جملة للمشروبات الغازية والعصائر بسطيف، الذي خضع للتحريات من طرف الفرقة التي عثرت بمخزنه على كمية من العصير الفاسد والمقدرة بـ 6000 وحدة ثبت رسميا أنها منتهية الصلاحية ولازالت معروضة للبيع. لتقوم عناصر الفرقة بحجز هذه الكمية وإتلافها بالاستعانة بمؤسسة الردم التقني.

وأما صاحب البضاعة فقد تم الاستماع إلى أقواله بمركز الشرطة مع إعداد ملف جزائي ضده حُول إلى الجهات القضائية.

لتكون بذلك مصالح الأمن بسطيف قد أنقذت جيشا من التلاميذ كانوا مهددا بالتسمم الغذائي، بسبب هذا المنتج الذي يلقى رواجا كبيرا وسط الأطفال.