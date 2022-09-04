تسويق مواد استهلاكية مسمومة بسيدي بلعباس

في مقدمتها أجبان وحلويات

أجهضت الخرجات الميدانية لفرق الرقابة التابعة لمديرية التجارة، ومصالح الأمن، خطر إصابة المستهلكين بالتسممات الغذائية بسيدي بلعباس، بفعل تسويق أشباه التجار لكميات بعشرات القناطير من مختلف المواد الغذائية الفاسدة.

وكانت أكبر عملية حجز وإتلاف أنجزتها فرق الرقابة التابعة لمصالح مديرية التجارة خلال هذه الصائفة، حجز 20.12 طن بعملية مراقبة نوعية على مستوى ثلاث وحدات إنتاجية لصناعة المثلجات، البسكويت والأجبان، من المثلجات بمختلف الأحجام والأذواق وكذا تحضيرات لصناعة المثلجات غير صالحة للاستهلاك، كانت في حالة ذوبان نتيجة عطب على مستوى غرفة التبريد، كما أنها لا تحتوي على تواريخ الإنتاج ونهاية الصلاحية، في عملية ثانية قام بها الأعوان على مستوى مجبنة تم حجز 185 كلغ من مادة النشاء و 50 كلغ من مادة دسمة نباتية منتهية الصلاحية وكذا 36 كلغ من تحضيرات جبنية غير صالحة للاستهلاك. أما بالنسبة للعملية الثالثة التي تمت على مستوى بسكتة، قام الأعوان بحجز 300 كغ من البسكويت المطحون موضوع في أكياس بلاستيكية يتم إعادة استعماله في إنتاج البسكويت، حيث تم إتلاف جميع المحجوزات بمركز الردم التقني للنفايات.

بالموازاة مع ذلك، وفي سبيل حماية المستهلك من مخاطر التسمم الغذائي خلال الصائفة، تمكنت مصالح الأمن خلال مراقبتها للمحلات التجارية والقصابات، من حجز ما يزيد عن 5 قناطير من مختلف الأنواع، تبين من خلال المعاينة من طرف الطبيب البيطري أنها غير قابلة للاستهلاك البشري.