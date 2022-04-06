تسويق 390 طن من اللحوم الحمراء بسعر لا يتجاوز 1300 دينار

أكد المدير التجاري لمجمع الجزائرية للحوم الحمراء، سعد مسعد، أن المجمع يعتزم تسويق نحو 390 طنا من اللحوم الحمراء خلال شهر رمضان المعظم بأسعار “معقولة”.

وأوضح مسعد في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن “الجزائرية للحوم الحمراء قد نصبت، بمناسبة الشهر الكريم، 44 نقطة بيع على المستوى الوطني، وتعتزم توزيع 390 طنا، من بينها 140 طنا من لحوم الغنم و250 طنا من لحوم الأبقار”.

ويضيف المسؤول أن منتوجات الجزائرية للحوم الحمراء تباع بأسعار “مدروسة” لا تتجاوز 1.300 دينار جزائري للحم الغنم و1.200 دينار بالنسبة للحوم الأبقار.

كما حدد سعر كبد الضأن بـ2.800 دينار جزائري، وكبد العجل بـ 2.200 دينار، وقلب الضأن بـ 2.000 دينار وقلب العجل ب 1.500 دينار، بينما بلغ سعر لحم الأبقار المفروم 1.350 دينار ودش العجل ب 950 دينار وشريحة لحم العجل ب1.500 دينار وشرائح الفيلي ب1.800 دينار وشبه الفيلي ب1.500 دينار وفخذ العجل ب1.500 دينار والضلع السفلى للعجل ب1.200 دينار وأضلاع العجل ب1.200 دينار والمرقاز ب700 دينار.

أما بخصوص مصدر هذه المنتوجات، فقد “اختار المجمع العمومي خلال هذه السنة لحوم الأبقار المحلية من الجنوب الجزائري، من حيوانات صحية، إضافة إلى لحوم الأغنام التي تنتج محليا هي الأخرى من سلالات محلية ذات قيمة وراثية عالية”.