تسيير استثنائي لملفات “كناك” وتمويل القروض في الفترة الانتقالية

في قرار مشترك بين 3 وزارات

كشف الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة نسيم ضيافات، عن التوقيع على قرار وزاري مشترك أمضاه كل من وزير المالية ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة.

ووفقا لمنشور ضيافات في صفحته الرسمية بالفايسبوك، يحدد هذا القرار كيفيات تطبيق المادة 48 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 22- 45 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1443 الموافق لـ”19 جانفي سنة 2022 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 94-188 المؤرخ في 26 محرم عام 1415 الموافق لـ6 جويلية من سنة 1994 والمتضمن القانون الأساسي للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة.

ويهدف هذا القرار إلى تحديد تسيير المدة الانتقالية المتعلقة بتحويل الجهاز العمومي لدعم إحداث وتوسيع النشاطات من طرف البطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين ثلاثين وخمس وخمسين سنة المتحصلين على شهادة القابلية والتمويل الصادرة من طرف الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة الذين لم يتحصلوا على التمويل من طرف هذه الأخيرة، إلى غاية صدور المرسوم التنفيذي رقم 22-45 المؤرخ في 16 جمادي الثانية عام 1443 الموافق 19 يناير سنة 2022.

وأكد الوزير أن هذا القرار سيدخل حيز التنفيذ بعد صدوره في الجريدة الرسمية قريبا.