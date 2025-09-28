تشابي ألونسو يعلّق بعد الهزيمة الثقيلة أمام أتلتيكو مدريد

قال مدرب نادي ريال مدريد، تشابي ألونسو، إن فريقه أدى مباراة سيئة أمام أتلتيكو مدريد.

وتلقى ريال مدريد هزيمة قاسية أمام غريمه أتلتيكو مدريد بنتيجة 5-2 في لقاء الديربي الذي جمع الفريقين، في إطارالجولة السابعة من الدوري الإسباني.

وتحدث تشابي ألونسو بعد المباراة، وقال: “كانت مباراة سيئة لم نلعب جيدا بشكل جماعي أو في الضغط، لم نكن في المستوى المطلوب هذه أول خسارة لنا لكنها موجعة لأنها جاءت في ديربي مدريد”.

وأضاف: “نحن في مرحلة بناء.. لكن لا يمكننا تبرير ما حصل، وربما يكون هذا الضرر نقطة تحول إيجابية مستقبلا”.

وتابع ألونسو: “ما يقلقني أننا افتقدنا الندية لم ننافس بالقوة المطلوبة، لم ندخل اللقاء بشكل جيد وبدا الفريق تائها”.

وتجمد رصيد ريال مدريد عند 18 نقطة من 7 مباريات، وسيكون نادي برشلونة الذي يملك 16 نقطة أمام فرصة تصدر الترتيب في حال فوزه على ريال سوسيداد، أمسية الأحد، بداية من الساعة الخامسة ونصف.