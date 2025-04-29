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رياضة
الاتحاد البرازيلي يضع اللمسات الأخيرة على عقد أنشيلوتي

تشابي ألونسو يقترب من التوقيع مع ريال مدريد

الشروق أونلاين
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تشابي ألونسو يقترب من التوقيع مع ريال مدريد
تشابي ألونسو

أكدت تقارير إعلامية، أن مدرب باير ليفركوزن، تشابي ألونسو، أصبح على بعد خطوة واحدة فقط، من التوقيع مع ريال مدريد.

وكتب ماتيو موريتو، الصحفي الشهير بشبكة “ريليفو” على حسابه بـمنصة “إكس”: “تشابي ألونسو على بعد خطوة واحدة من التوصل إلى اتفاق نهائي مع ريال مدريد”.

وأضاف “من المنتظر أن يجتمع خلال الأيام المقبلة مع باير ليفركوزن لإبلاغه برغبته في الانتقال إلى إسبانيا “.

وتابع: “المنتخب البرازيلي يضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل عقد المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المتوقع رحيله عن ريال مدريد مع نهاية ماي”.

وكتب خبير الانتقالات فابريزيو رومانو، على حسابه: “من المتوقع أن يقول تشابي ألونسو نعم لريال مدريد كمدرب جديد قريبًا جدًا”.

وأفادت شبكة “ريليفو” الإسبانية أن التواصل بين تشابي ألونسو، مدرب باير ليفركوزن، والمدير العام لريال مدريد خوسيه أنخيل سانشيز لا يزال مستمرًا وسلسًا، وسط استعدادات النادي الملكي لمرحلة ما بعد المدرب الحالي كارلو أنشيلوتي.

وأضافت أن إدارة ريال مدريد أبلغت ألونسو بشكل واضح أن استلامه للمهام الفنية سيتم خلال الفترة التحضيرية لموسم 2025/2026، بينما سيتولى سانتياغو سولاري قيادة الفريق بشكل مؤقت خلال منافسات كأس العالم للأندية المقبلة.

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