تشاد : احتجاجات بعد قتل جندي تشادي في قاعدة عسكرية فرنسية

عرفت مدينة فايا في شمال تشاد، احتجاجات من طرف مواطنين غاضبين أمام القاعدة العسكرية الفرنسية المتواجدة للمدينة وذلك بعد قام جندي فرنسي بقتل جندي تشادي داخل القاعدة، حسب وسائل إعلامية.

حسب ما نقلت وكالة فرانس برس، فالأحداث وقعت الأمس الثلاثاء 5 سبتمبر، بعد أن “توجه جندي تشادي، لم يكن في وضعه الطبيعي، للقاعدة العسكرية الفرنسية من أجل تضميده، ثم طعن ممرضا فرنسيا بمشرط”. الأخير فتح النار على الجندي التشادي وقتله.

حسب الإعلام التشادي، يجهل سبب الخلاف بين الجنديين الذي أدى لقتل الجندي التشادي، وقد توجهت الشرطة التشادية إلى عين المكان للتحقيق حول الموضوع.

كما أعلنت أن عديد المواطنين التشاديين أعلنوا على شبكات التواصل الإجتماعي أنهم سينظمون مسيرة نحو القاعدة العسكرية الفرنسية، لكن هبوب زوبعة رملية منعهم من ذلك.

كما أضافت أن السلطات الإدارية والعسكرية والتقليدية التشادية تجري محادثات مع قادة القاعدة الفرنسية من أجل تهدئة الأوضاع.

وللإشارة تتواجد هذه القاعدة العسكرية الفرنسية في مدينة فايا بالساحل الإفريقي، منذ 40 سنة.