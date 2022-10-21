تشاد: الجزائر تدين استخدام القوة ضد المتظاهرين

أدانت الجزائر، استخدام القوة المميتة ضد المتظاهرين في دولة تشاد والتي ادت إلى سقوط قتلى داعية مختلف الأطراف إلى ضبط النفس والحفاظ على الأرواح والممتلكات

وحسب بيان لوزارة الخارجية فإن: الجزائر التي تتابع بتأثر بالغ التطورات التي سجلت اليوم 20 أكتوبر في جمهورية تشاد، تدين بشدة استخدام القوة المميتة ضد المتظاهرين، مما تسبب في إزهاق أرواح العديد منهم وإلحاق إصابات خطيرة بآخرين في عدة مدن عبر أنحاء البلاد. في هذا الظرف الأليم ، تتقدم الجزائر بأحر التعازي لأسر الضحايا وتعرب عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

وأضاف: تدعو الجزائر الأطراف التشادية إلى ضبط النفس والحفاظ على الأرواح والممتلكات وتعزيز الحوار من أجل التوصل إلى حل سياسي للأزمة الحالية.

وأوضح: كما تشجع القادة التشاديين على تعزيز الانتقال التوافقي نحو الاستعادة الفعلية والدائمة للنظام الدستوري، الذي يظل السبيل الوحيد لتحقيق التطلعات المشروعة للشعب وتجنب المخاطر التي يشكلها الوضع الحالي على السلم والاستقرار في هذا البلد الذي تجمعه بالجزائر علاقات أخوية مبنية على التضامن والتعاون.

وكان رئيس الوزراء التشادي صالح كبزابو كشف أن الاحتجاجات الدامية أسفرت عن مقتل نحو “خمسين” شخصا في أنحاء البلاد الخميس، وأعلن “تعليق جميع أنشطة” أحزاب معارضة رئيسية وفرض حظر تجول.

وتجري هذه الاشتباكات بعد تمديد المرحلة الانتقالية لمدة عامين، بعدما كان من المقرر أن تنتهي الخميس 20 أكتوبر. لكن في نهاية سبتمبر، بقي محمد إدريس ديبي إيتنو في منصبه بصفته رئيسا للدولة، حتى تنظيم انتخابات حرة وديموقراطية يفترض إجراؤها في نهاية الفترة الانتقالية الثانية، التي سيتمكن ديبي من الترشح فيها.

وجاء بقاء محمد إدريس ديبي إيتنو على رأس السلطة في ختام الحوار الوطني الشامل والسيادي (DNIS) الذي قاطعه جزء كبير من المعارضة، ليستكمل بذلك استهداف المعارضة السياسية والمسلّحة وإحراج المجتمع الدولي الذي كان قد دعم ديبي قبل 18 شهراً.

وكان الجيش أعلنه رئيساً انتقاليا في 20 نيسان/أبريل 2021، على رأس مجلس عسكري انتقالي يضم 15 جنرالاً، في اليوم نفسه لإعلان وفاة والده إدريس ديبي إيتنو الذي قتل على الجبهة بعدما حكم تشاد طوال نحو ثلاثين عاماً.