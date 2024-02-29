-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
العالم

تشاد: مقتل يحيى ديلو زعيم حزب معارض

الشروق أونلاين
  • 458
  • 0
تشاد: مقتل يحيى ديلو زعيم حزب معارض
حقوق محفوظة
يحيى ديلو، رئيس الحزب الإشتراكي بلا حدود.

أعلنت الحكومة التشادية عن مقتل المعارض البارز في البلاد ورئيس الحزب الإشتراكي بلا حدود، يحيى ديلو، وهذا في مواجهات وقعت يوم أمس الأربعاء، 28 فيفري، في العاصمة التشادية نجامينا.

الناطق باسم الحكومة التشادية، عبد الرحمن كلام الله، قال في تصريح نقلته الوكالة التشادية للأنباء والنشر “تعلن الحكومة التشادية في إبلاغ للرأي العام الوطني والدولي بأن محاولة اغتيال رئيس المحكمة العليا تمت بتحريض من الأمين المالي للحزب الاشتراكي بلا حدود، مما أدى إلى اعتقاله. إلا أن الوضع أخذ منعطفا دراماتيكيا مع هجوم متعمد من قبل المتواطئين مع هذا الشخص، وعلى رأسهم عناصر من قوات الحزب الإشتراكي بلا حدود بقيادة رئيس هذه الحركة، يحيى ديلو، ضد مقر وكالة الأمن الوطني للدولة. مما أدى إلى وقوع عدة وفيات. وكان رد فعل الشرطة على الفور فعالاً لإحباط هذا الهجوم.”

المتحدث قال أنه تم اعتقال المهاجمين والبحث عن الهاربين لا يزال جاريا. كما حذر “كل من يسعى إلى تعطيل العملية الديمقراطية الجارية في البلاد سيتم ملاحقته قضائيا وتقديمه للعدالة وفقا للقوانين المعمول بها”.

أما عن حصيلة المواجهات التي وقعت يوم أمس بالعاصمة التشادية انجمينا، فقال الحكومة أنها ستقدمها لاحقا.

مقالات ذات صلة
فرنسا تتبنى سياسة التوازنات في علاقاتها مع المنطقة المغاربية

فرنسا تتبنى سياسة التوازنات في علاقاتها مع المنطقة المغاربية

جيرالد دارمانان: عام 2023 ارتفعت الأعمال المعادية للمسلمين في فرنسا “ونحن لا نتسامح مع ذلك”

جيرالد دارمانان: عام 2023 ارتفعت الأعمال المعادية للمسلمين في فرنسا “ونحن لا نتسامح مع ذلك”

وزير خارجية إرلندا يؤكد دعم بلاده لحقّ الشعب الصحراوي في تقرير المصير

وزير خارجية إرلندا يؤكد دعم بلاده لحقّ الشعب الصحراوي في تقرير المصير

أبي بشرايا البشير للشروق أونلاين: استفتاء تقرير المصير كان وسيبقى الحلّ الواقعي الوحيد للقضية الصحراوية

أبي بشرايا البشير للشروق أونلاين: استفتاء تقرير المصير كان وسيبقى الحلّ الواقعي الوحيد للقضية الصحراوية

الكرملين يحذر من إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا

الكرملين يحذر من إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا

“مشروع أنبوب الغاز المغربي النيجيري غير قابل للتجسيد”

“مشروع أنبوب الغاز المغربي النيجيري غير قابل للتجسيد”

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد