تشاد: مقتل يحيى ديلو زعيم حزب معارض

أعلنت الحكومة التشادية عن مقتل المعارض البارز في البلاد ورئيس الحزب الإشتراكي بلا حدود، يحيى ديلو، وهذا في مواجهات وقعت يوم أمس الأربعاء، 28 فيفري، في العاصمة التشادية نجامينا.

الناطق باسم الحكومة التشادية، عبد الرحمن كلام الله، قال في تصريح نقلته الوكالة التشادية للأنباء والنشر “تعلن الحكومة التشادية في إبلاغ للرأي العام الوطني والدولي بأن محاولة اغتيال رئيس المحكمة العليا تمت بتحريض من الأمين المالي للحزب الاشتراكي بلا حدود، مما أدى إلى اعتقاله. إلا أن الوضع أخذ منعطفا دراماتيكيا مع هجوم متعمد من قبل المتواطئين مع هذا الشخص، وعلى رأسهم عناصر من قوات الحزب الإشتراكي بلا حدود بقيادة رئيس هذه الحركة، يحيى ديلو، ضد مقر وكالة الأمن الوطني للدولة. مما أدى إلى وقوع عدة وفيات. وكان رد فعل الشرطة على الفور فعالاً لإحباط هذا الهجوم.”

المتحدث قال أنه تم اعتقال المهاجمين والبحث عن الهاربين لا يزال جاريا. كما حذر “كل من يسعى إلى تعطيل العملية الديمقراطية الجارية في البلاد سيتم ملاحقته قضائيا وتقديمه للعدالة وفقا للقوانين المعمول بها”.

أما عن حصيلة المواجهات التي وقعت يوم أمس بالعاصمة التشادية انجمينا، فقال الحكومة أنها ستقدمها لاحقا.