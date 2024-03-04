تشارلتون تحقق رقما قياسيا جديدا في سباق 60 مترا حواجز

حققت العداءة ديفين تشارلتون من جزر الباهاما رقما قياسيا جديدا في سباق 60 مترا حواجز داخل القاعة.

وباتت تشارلتون الحائزة الوحيدة مرة أخرى للرقم القياسي العالمي لسباق 60 مترا حواجز داخل القاعات للسيدات بعد أن حققت العداءة البالغة من العمر 28 عاما زمنا قدره 7.65 ثانية، في بطولة العالم باسكتلندا.

⚫️| رقم قياسي عالمي جديد 🫨، في مسابقة 60 متر حواجز سيدات ضمن منافسات بطولة العالم لألعاب القوى داخل القاعة #غلاسكو2024 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🤩 🥇🇧🇸 ديفين تشارلتون 7.65 ث

🥈🇫🇷 سيرينا سامبا-مايلا 7.74 ث

🥉🇵🇱 بيا سكرزيسزوسكا 7.79 ث النتائج الكاملة للمسابقة 👇#WorldIndoorChamps #wicglasgow2422 pic.twitter.com/DqzVZqtyKD — عالم ألعاب القوى (@Arabicathletics) March 3, 2024

وحطمت تشارلتون الرقم السابق البالغ 7.67 ثانية والذي تقاسمته مع الأميركية تيا جونز.

وكانت تشارلتون قد حطت الرقم القياسي الذي صمد لمدة 16 عاما عندما فازت في ألعاب ميلروز في 11 فيفري، قبل أن تعادلها جونز في البطولة الأميركية بعدها بستة أيام.

ولم تنافس جونز هذا الأسبوع في غلاسغو بسبب الإصابة.

وحصلت الفرنسية سيرينا سامبا مايلا على الميدالية الفضية بزمن قدره 7.74 ثانية، بينما حصلت البولندية بيا سكيسشوفسكا على البرونزية بزمن قدره 7.79 ثانية.