تشافي: على المجتمعات الغربية تصحيح نظرتها تُجاه العرب

قال التقني تشافي مدرب فريق برشلونة الإسباني إن المجتمعات الغربية ما زالت تحمل صورة نمطية خاطئة عن العرب، تحتاج إلى إزالة وتصحيح.

وأقام التقني الإسباني تشافي (42 سنة) لِمدّة ستّ سنوات بِقطر ما بين 2015 و2021، وهناك ارتدى زيّ نادي السدّ لاعبا ثمّ مدربا.

وأوضح المدرب تشافي: “أعتقد أنه من الجيّد جدّا أن تُصبح الثقافة العربية معروفة في جميع أنحاء العالم. ترتسم في مخيال المجتمعات الغربية صورة نمطية خاطئة وأحكام مُسبّقة ظالمة للعرب”.

وأضاف اللاعب الفائز بِكأس العالم 2010 وأمم أوروبا 2008 و2012، ومدرب المهاجم بغداد بونجاح سابقا، في تصريحات أدلى بها لِصحيفة “ماركا” الإسبانية ونشرتها، الإثنين: “ستترك منافسة كأس العالم 2022 إرثا كبيرا لِقطر والعرب. ولمّا ينتهي المونديال سيعود الأجانب إلى بلدانهم بِذكريات جميلة عن قطر وكأس العالم. أعتقد أن هذه التظاهرة الرياضية مفيدة لِكونها ستُعرّف الغرب بِالثقافة العربية”.