تشافي يحدد موعد رحيله عن نادي برشلونة

أكد مدرب نادي برشلونة، تشافي هرنانديز، عقب السقوط المدوي أمام فياريال، أنه سيترك منصبه في جوان المقبل.

وجاءت هزيمة برشلونة أمام فياريال بعد أيام قليلة، من خسارة الفريق بطولة كأس السوبر الإسباني وتوديع كأس إسبانيا.

وقال تشافي الذي ينتهي عقده مع النادي الكتالوني عام 2025، في مؤتمر صحفي: “في 30 جوان سأترك النادي، إنه قرار اتخذته مع الرئيس خوان لابورتا ومع الجهاز الفني”.

وأضاف: “النادي بحاجة إلى تغيير في الديناميكية، نحن نلعب مع الكثير من التوتر، أفضل شيء هو الرحيل”.

وتابع: “في الأشهر المتبقية، يمكننا تقديم موسم جيد، هذه هي الرسالة التي أود أن أقدمها، مع راحة البال عند اتخاذ هذا القرار ومع التفكير السليم في النادي أكثر من نفسي”.

وأكمل: “أعتقد أن هذا القرار يخفف الوضع، لقد تم القيام بعمل جيد للغاية، ولكن أعتقد أن مشروعي يجب أن يستمر حتى 30 جوان فقط”.