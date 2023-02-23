تشافي يعلن موقفه من عودة ميسي إلى برشلونة

قال تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، أن باب النادي الكتالوني يبقى مفتوحا في أي وقت، لعودة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد المقررة الخميس قال تشافي في رده على سؤال حول موقفه من عودة ميسي: “سبق وقلت إن برشلونة منزله والباب مفتوح أمامه، وبالتأكيد هذا بيته بلا شك”.

وأضاف: “هو صديقي ونتواصل بشكل دائم، وهو يقرر ما سيفعله في المستقبل “.

وينتهي عقد ميسي مع فريقه الحالي باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي 2022-2023، بعد أن انضم إليه صيف 2021 قادما من برشلونة.

وأكدت تقارير صحفية أن برشلونة بدأ المحادثات من أجل إعادة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي،إلى صفوفه من جديد، في الصيف المقبل بعد انتهاء عقده مع الفريق الباريسي.