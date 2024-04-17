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رياضة

تشافي يعلّق بعد توديع دوري أبطال أوروبا

عمر سلامي
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تشافي يعلّق بعد توديع دوري أبطال أوروبا
ح.م
المدرب تشافي هيرنانديز

قال مدرب برشلونة، تشافي هيرنانديز إن الطرد، سهل على نادي باريس سان جيرمان معادلة النتيجة، وصعب بعدها من مأمورية تشكيلته.

وخسر برشلونة أمام باريس سان جيرمان برباعية لهدف، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، ليودع بذلك دوري أبطال أوروبا في الدور ربع النهائي.

وتحدث تشافي، خلال تصريحات نقلتها صحيفة “آس” الإسبانية، عن طرد أراوخو، وقال: “نحن مستاؤون، والطرد منح باريس سان جيرمان الفرصة للتعادل، وصعب مأموريتنا”.

وأضاف: ” الطرد كان مؤثرا على المباراة، “الحكم كان سيئا للغاية، لم يفهم المباراة”.

وتابع: “كنا قادرين على التعادل بمحاولات من غوندوغان وليفاندوفسكي، لكن كنا متأخرين والأمور أصبحت معقدة للغاية، ومن المؤسف أن يُهدر عمل موسم كامل هنا بسبب قرار تحكيمي، هذا الطرد لم يكن ضروريا”.

وختم: “برشلونة في الموسم المقبل سيحاول مرة أخرى، لقد قدمنا أداءً رائععا بدوري الأبطال، وكان علينا السيطرة على التفاصيل الصغيرة”.

وبالإضافة إلى طرد رونالد أراوخو، مدافع برشلونة، في الدقيقة 29، أشهر الحكم الروماني ستيفان كوفاكس، بطاقة حمراء مباشرة في وجه تشافي، في الدقيقة 56، بعد اعتراضه بعنف على أحد القرارات، ثم احتسب ركلة جزاء لباريس سجل منها كيليان مبابي الهدف الثالث.

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