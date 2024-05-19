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رياضة

تشافي يعلّق على أنباء إقالته من تدريب برشلونة

عمر سلامي
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تشافي يعلّق على أنباء إقالته من تدريب برشلونة
أرشيف
تشافي هيرنانديز ولابورتا

قال مدرب برشلونة، تشافي هيرنانديز، على أنه يشعر بثقة رئيس النادي خوان لابورتا، على الرغم من التكهنات التي أثيرت حول مستقبله.

وأشارت تقارير صحفية، الجمعة الماضي، إلى أن تشافي سيقال في الأسابيع المقبلة.

وقال تشافي في مؤتمر صحفي عشية مواجهة رايو فايكانو المرتقبة أمسية الأحد، في إطار الجولة قبل الأخيرة من الدوري الإسباني: “لا تهمني هذه الأخبار، النادي نقل لي الهدوء والثقة، بالنسبة لي لم يتغير أي شيء”.

وأضاف: “سنجلس مع الرئيس، إذا كان يجب أن نتكلم حول أمر ما سنفعل، لكن نظريا كل شيء على حاله كما كان منذ ثلاثة أسابيع”.

وتابع: “ليس لدي أي شك بأن الأمور تسير على ما يرام، لدي مجموعة رائعة من اللاعبين، ونحن نعلم أننا قادرون على المنافسة بشكل أفضل في الموسم المقبل”.

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