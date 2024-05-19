تشافي يعلّق على أنباء إقالته من تدريب برشلونة

قال مدرب برشلونة، تشافي هيرنانديز، على أنه يشعر بثقة رئيس النادي خوان لابورتا، على الرغم من التكهنات التي أثيرت حول مستقبله.

وأشارت تقارير صحفية، الجمعة الماضي، إلى أن تشافي سيقال في الأسابيع المقبلة.

وقال تشافي في مؤتمر صحفي عشية مواجهة رايو فايكانو المرتقبة أمسية الأحد، في إطار الجولة قبل الأخيرة من الدوري الإسباني: “لا تهمني هذه الأخبار، النادي نقل لي الهدوء والثقة، بالنسبة لي لم يتغير أي شيء”.

جوان فهيلز ■ سبورت 🔴🔴 ▪︎ لابورتا لن يغير رأيه وسيُقيل تشافي .. صحيح أنه لا يُمكنك ضمان شيء مع لابورتا ولكن يبدو هذه المرة لا يوجد عودة إلى الوراء ▪︎ تشافي قال في المؤتمر أنه مستمر وأن النادي لم يُبلغه بشيء .. كان هذا تكتيكًا منه ليضع كل المسؤولية في ملعب لابورتا، بمعنى… pic.twitter.com/U1apCeaTto — Insider Barça (@Insiderfcb21) May 19, 2024

وأضاف: “سنجلس مع الرئيس، إذا كان يجب أن نتكلم حول أمر ما سنفعل، لكن نظريا كل شيء على حاله كما كان منذ ثلاثة أسابيع”.

وتابع: “ليس لدي أي شك بأن الأمور تسير على ما يرام، لدي مجموعة رائعة من اللاعبين، ونحن نعلم أننا قادرون على المنافسة بشكل أفضل في الموسم المقبل”.