تشافي يعلّق على أنباء عودة نيمار إلى برشلونة

علّق مدرب نادي برشلونة، تشافي هيرنانديز، على الأنباء التي ترددت في الساعات الأخيرة، حول إمكانية عودة نيمار إلى النادي الكتالوني.

وردّ تشافي في مقابلة على قناة “تويتش”، على سؤال حول إمكانية عودة نيمار إلى برشلونة، حيث قال: أنا مندهش.. نظريا نيمار ليس ضمن خطتنا الرياضية، أنا أقدره كثيرا كشخص لكنه ليس أولوية لنا “.

🚨 عـــاجـــل 🚨 تشافي يؤكد نيمار ليس هدف للنادي: 🗣️خروج نيمار كاسم مرشح للقدوم فاجأني. نظريًا، هو ليس ضمن مخططاتنا، أكن له تقديرا كبيرا لكنه ليس أولوية لنا. هناك أسماء أخرى ضمن خططنا… pic.twitter.com/ESMuJHkn97 — FCB World (@forcabarca_ar) June 8, 2023

وكانت صحيفة سبورت الكتالونية قد ذكرت أن إدارة برشلونة تفكر في ضم نجم باريس سان جيرمان بعد فشل صفقة استعادة ليونيل ميسي، الذي انتقل إلى إنتر ميامي الأمريكي.