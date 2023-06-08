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رياضة

تشافي يعلّق على أنباء عودة نيمار إلى برشلونة

عمر سلامي
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تشافي يعلّق على أنباء عودة نيمار إلى برشلونة
أرشيف
البرازيلي نيمار

علّق مدرب نادي برشلونة، تشافي هيرنانديز، على الأنباء التي ترددت في الساعات الأخيرة، حول إمكانية عودة نيمار إلى النادي الكتالوني.

وردّ تشافي في مقابلة على قناة “تويتش”، على سؤال حول إمكانية عودة نيمار إلى برشلونة، حيث قال: أنا مندهش.. نظريا نيمار ليس ضمن خطتنا الرياضية، أنا أقدره كثيرا كشخص لكنه ليس أولوية لنا “.

وكانت صحيفة سبورت الكتالونية قد ذكرت أن إدارة برشلونة تفكر في ضم نجم باريس سان جيرمان بعد فشل صفقة استعادة ليونيل ميسي، الذي انتقل إلى إنتر ميامي الأمريكي.

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