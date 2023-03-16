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الجزائر

تشجيعا للدفع الإلكتروني.. اتصالات الجزائر تعلن عن عرض جديد

الشروق أونلاين
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تشجيعا للدفع الإلكتروني.. اتصالات الجزائر تعلن عن عرض جديد
ح.م

أعلنت اتصالات الجزائر عن إطلاق عرض جديد، يُمكن للزبائن الذين يدفعون فواتير الهاتف الثابت واشتراكات الأنترنت عبر الدفع الالكتروني الإستفادة من هدايا.

وأوضح بيان للمؤسسة، الزبائن المشتركون في عرض 4GLTE  سيستفيدون من هدية “bonus” تتراوح ما بين 8 جيغا و200 جيغا حجم أنترنت مهدى في حال إذا تمت عملية التعبئة في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ انقضاء صلاحية الاشتراك.

في حين أنهم يستفيدون من حجم أنترنت يتراوح ما بين 4 جيغا و 100 جيغا مهدى في حال إذا تمت عملية التعبئة بعد مرور 48 ساعة من تاريخ انتهاء صلاحية الاشتراك.

كما يستفيد زبائن XDSL وFTTH، عن كل عملية دفع تعادل أو تفوق مبلغ الاشتراك الشهري، من هدية تقدر ب بالمئة من ثمن التعبئة إذا تمت عملية الدفع عبر الأنترنت في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ انتهاء صلاحية الإشتراك.

أما إذا تمت عملية التعبئة بعد مرور 48 ساعة من تاريخ انقضاء صلاحية الاشتراك، فإن الزبائن يستفيدون من 3 % من ثمن التعبئة.الى جانب ذلك سيتفيد الزبائن من 1 إلى 3 أيام أنترنت مهداة عند تسديد الفواتير الهاتفية عبر الأنترنت ,كما جاء في ذات البيان .

وتضع اتصالات الجزائر تحت تصرف زبائنها مختلف وسائل الدفع الإلكتروني: Baridimob، Wimpay، الموقع الإلكتروني لاتصالات الجزائر بالإضافة إلى التطبيق المحمول لاتصالات الجزائر “My Idoom” الذي يمكنكم تحميله عبر متاجر التطبيقات: Googel play, App store, Huawei AppGallery.

وأكد نفس المصدر أنه من من خلال إطلاق هذا العرض، تسعى اتصالات الجزائر إلى توفير المزيد من الأريحية للمواطنين من خلال تجنيبهم عناء التنقل إلى الوكالات التجارية، بحيث يمكن للمعنيين الإطلاع على جميع التفاصيل المتعلقة بهذا العرض عبر الموقع الإلكتروني: www.algerietelecom.dz.

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