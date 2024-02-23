تشجيع الاستثمار وترقية الصادرات.. هذا ما اتفق عليه شرفة مع مولا

استقبل وزير الفلاحة، يوسف شرفة، الخميس، رئيس مجلس التجديد الإقتصادي الجزائري، كمال مولا، أين اتفق الطرفان على تشكيل لجنة مشتركة.

وحسب ما أفاد به بيان للوزارة، تم خلال اللقاء مناقشة عدة مواضيع، لاسيما تلك الخاصة بترقية الاستثمار الفلاحي بالجنوب خاصة في مجال الزراعات الإستراتجية.

وبالمناسبة، تم التأكيد على ضرورة مرافقة المتعاملين في الميدان من أجل بلوغ الأهداف المسطرة من طرف الدولة فيما يخص انتاج الإحتياجات الغذائية الوطنية و التصدير، يضيف ذات المصدر.

كما تم الإتفاق على إنشاء لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ التوصيات المتفق عليها ذات الصلة بتشجيع الاستثمار وترقية الصادرات، يقول البيان.