تشجيع على أنغام هزيم الرعد.. محاربو الصحراء يلهمون الفنان راكان بوخالد
تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو جميل للفنان السعودي راكان بوخالد وهو يغني للمنتخب الوطني الجزائري “محاربوا الصحراء” على أنغام هزيم الرعد.
وحازت الأغنية على إعجاب الكثيرين، وقالوا بأن بو خالد أبدع في تشجيع محاربي الصحراء بطريقة مبتكرة، حيث ظهر وهو يتوشح العلم الجزائري والكوفية الفلسطينية وضمن المقطع العبارة الشهيرة: “وان تو ثري فيفا لالجيري”.
محاربوا الصحراء | على أنغام هزيم الرعد
راكان بو خالد 🇩🇿🇵🇸
الألحان مقتبسة من أغنية هزيم الرعد
للفنان القديم: طارق العربي طرقان
كلمات الشاعرة الجزائرية: آسيا عبداللآوي
موسيقى: HIDA
هندسة: Dr.Slim#كأس_العرب_FIFA_قطر_2021 #الجزائر_قطر #الجزائر_تونس #تونس #كأس_العرب #الصحراء_الغربية pic.twitter.com/xQFsoh5LK1
— The last Revolution (@WeldSidiZein) December 17, 2021
وقال مغردون بأن الكأس ستكون من نصيبنا، معتبرين هذه الأغنية التي كتبت كلماتها الشاعرة الجزائرية آسيا عبد اللاوي فأل خير، خاصة وأن الفنان أداها بإحساس عميق وشعور مرهف يلامس القلوب.
الفنان السعودي راكان بوخالد يغني للمنتخب الوطني “محاربوا الصحراء” على أنغام هزيم الرعد 😍
فالنا الكأس إن شاء الله. #الجزائر pic.twitter.com/AWgZU8ITzC
— 👑 جميلة عبد الكريم 👑 (@jamila_dz1) December 17, 2021
الفنان السعودي راكان أبو خالد يهدي للشعب الجزائري والفريق الوطني أغنية جميلة تقشعر لها الأبدان …
– مربوحة إن شاء الله، وشكرا لك أيها المبدع … pic.twitter.com/j28KI8o6Pf
— بوعافية م ابراهيم Bouafia MB (@MessaoudBrahi11) December 17, 2021
وكان الفنان قد عبر في تصريحات سابقة، مؤخرا، عن دعمه الكامل للخضر، وقال بأنه يعتبر الجزائر بلده الثاني وصار يشجعها بعد خروج السعودية.
وهذه ثاني أغنية يغازل فيها راكان المنتخب الوطني، حيث أبدع منذ أيام وتحديدا بعد مباراة المغرب والجزائر في آداء أغنية عن بلايلي على أنغام الكابتن رابح، وهذا إن دل شيء فإنما يدل على إلهام محاربي الصحراء للفنان.
🔴 أغنية جديدة بعنوان ” الكابتن بلايلي”💪من الفنان السعودي راكان بوخالد🇩🇿 pic.twitter.com/qn0VzU7qqU
— Louglaithi Ali (@AliLouglaithi3) December 17, 2021