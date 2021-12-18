تشجيع على أنغام هزيم الرعد.. محاربو الصحراء يلهمون الفنان راكان بوخالد

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو جميل للفنان السعودي راكان بوخالد وهو يغني للمنتخب الوطني الجزائري “محاربوا الصحراء” على أنغام هزيم الرعد.

وحازت الأغنية على إعجاب الكثيرين، وقالوا بأن بو خالد أبدع في تشجيع محاربي الصحراء بطريقة مبتكرة، حيث ظهر وهو يتوشح العلم الجزائري والكوفية الفلسطينية وضمن المقطع العبارة الشهيرة: “وان تو ثري فيفا لالجيري”.

وقال مغردون بأن الكأس ستكون من نصيبنا، معتبرين هذه الأغنية التي كتبت كلماتها الشاعرة الجزائرية آسيا عبد اللاوي فأل خير، خاصة وأن الفنان أداها بإحساس عميق وشعور مرهف يلامس القلوب.

وكان الفنان قد عبر في تصريحات سابقة، مؤخرا، عن دعمه الكامل للخضر، وقال بأنه يعتبر الجزائر بلده الثاني وصار يشجعها بعد خروج السعودية.

وهذه ثاني أغنية يغازل فيها راكان المنتخب الوطني، حيث أبدع منذ أيام وتحديدا بعد مباراة المغرب والجزائر في آداء أغنية عن بلايلي على أنغام الكابتن رابح، وهذا إن دل شيء فإنما يدل على إلهام محاربي الصحراء للفنان.