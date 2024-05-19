تشخيص إصابة العاهل السعودي بالتهاب في الرئة

أعلن الديوان الملكي في السعودية يوم الأحد، عن تشخيص إصابة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بالتهاب في الرئة.

وقرر الفريق الطبي للملك سلمان، على إثر ذلك، خضوعه لبرنامج علاجي في قصر السلام بجدة، يضيف المصدر.

وقال الديوان في بيان سابق، إن “خادم الحرمين الشريفين أجرى اليوم فحوصات طبية في العيادات الملكية”. بعد معاناته من “ارتفاع في درجة الحرارة، وألم في المفاصل”.

“وقد ارتأى الفريق الطبي المعالج، عمل بعض الفحوصات لتشخيص الحالة الصحية للملك”. قبل أن تكشف الفحوصات عن وجود “التهاب في الرئة”.