تشخيص إصابة العاهل السعودي بالتهاب في الرئة
أعلن الديوان الملكي في السعودية يوم الأحد، عن تشخيص إصابة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بالتهاب في الرئة.
وقرر الفريق الطبي للملك سلمان، على إثر ذلك، خضوعه لبرنامج علاجي في قصر السلام بجدة، يضيف المصدر.
وقال الديوان في بيان سابق، إن “خادم الحرمين الشريفين أجرى اليوم فحوصات طبية في العيادات الملكية”. بعد معاناته من “ارتفاع في درجة الحرارة، وألم في المفاصل”.
“وقد ارتأى الفريق الطبي المعالج، عمل بعض الفحوصات لتشخيص الحالة الصحية للملك”. قبل أن تكشف الفحوصات عن وجود “التهاب في الرئة”.
#الديوان_الملكي: استكمل #خادم_الحرمين_الشريفين الفحوصات الطبية التي أجريت في العيادات الملكية في قصر السلام بجدة، وقد تبين وجود التهاب في الرئة، وقرر الفريق الطبي خضوعه ـ حفظه الله ـ في قصر السلام بجدة لبرنامج علاجي عبارة عن مضاد حيوي حتى يزول الالتهاب بحول الله.#واس pic.twitter.com/88pdCeI0xT
— واس الأخبار الملكية (@spagov) May 19, 2024