-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
العالم

تشخيص إصابة العاهل السعودي بالتهاب في الرئة

الشروق أونلاين
  • 160
  • 0
تشخيص إصابة العاهل السعودي بالتهاب في الرئة
ح.م
الملك سلمان بن عبد العزيز

أعلن الديوان الملكي في السعودية يوم الأحد، عن تشخيص إصابة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بالتهاب في الرئة.

وقرر الفريق الطبي للملك سلمان، على إثر ذلك، خضوعه لبرنامج علاجي في قصر السلام بجدة، يضيف المصدر.

وقال الديوان في بيان سابق، إن “خادم الحرمين الشريفين أجرى اليوم فحوصات طبية في العيادات الملكية”. بعد معاناته من “ارتفاع في درجة الحرارة، وألم في المفاصل”.

“وقد ارتأى الفريق الطبي المعالج، عمل بعض الفحوصات لتشخيص الحالة الصحية للملك”. قبل أن تكشف الفحوصات عن وجود “التهاب في الرئة”.

مقالات ذات صلة
الجزائر تدعو لاجتماع عاجل لمجلس الأمن

الجزائر تدعو لاجتماع عاجل لمجلس الأمن

“الصين الواحدة” حجر الزاوية في العلاقات مع الجزائر

“الصين الواحدة” حجر الزاوية في العلاقات مع الجزائر

بوغالي يقترح إنشاء لجنة برلمانية إستشارية على مستوى الأمم المتحدة

بوغالي يقترح إنشاء لجنة برلمانية إستشارية على مستوى الأمم المتحدة

محاولة انقلاب عسكري في الكونغو

محاولة انقلاب عسكري في الكونغو

حياة الحريري للشروق أونلاين: اللبنانيون نجحوا في تحدي ظروف الحرب بالرغم من الخسائر التي خلّفتها

حياة الحريري للشروق أونلاين: اللبنانيون نجحوا في تحدي ظروف الحرب بالرغم من الخسائر التي خلّفتها

اليمين الفرنسي يحذر من تكرار استقلال الجزائر في كاليدونيا

اليمين الفرنسي يحذر من تكرار استقلال الجزائر في كاليدونيا

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد