تشريح مُنافس “مُحاربي الصّحراء”

جلب مدرب منتخب النيجر جون ميشال كافالي 27 لاعبا، تأهّبا لِمواجهة الجزائر مرّتَين بِرسم الجولتَين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2024.

وتُجرى المقابلتان ذهابا بِالجزائر وإيابا بِتونس، سهرة الخميس ومساء الإثنين المُقبلَين.

وقبل تنظيم المقابلتَين، إليكم بِهذه المُعطيات الخاصّة بِمُنافس “مُحاربي الصّحراء”.

– وجّه التقني كفالي الدّعوة إلى 3 حرّاس مرمى و8 مدافعين و9 متوسّطي ميدان و7 مهاجمين.

– اكتفى مدرب النيجر بِاستدعاء خمسة لاعبين فقط ينشطون محلّيا، يوجد بينهم حارسا مرمى.

– يرتدي 22 لاعبا أزياء أندية من: فرنسا وإسبانيا وبلجيكا وفنلندا وأذربيجان ومولدافيا وأوكرانيا والكيان الصّهيوني والمغرب ونيجيريا والسنيغال والكونغو الديموقراطية وغينيا كوناكري وتونس وليبيا والعراق وسلطنة عمان.

– يوجد ثلاثة لاعبين يُمثّلون ألوان أندية فرنسية وإسبانية، لكن من الدرجتَين الثالثة والرابعة.

– متوسّط الميدان علي محمد الفاز (27 سنة) ينشط في بطولة الكيان الصّهيوني منذ عام 2015.

– أكبر اللاعبين سنّا الحارس (احتياطي) سومايلا عمر (35 سنة)، وأصغرهم المدافع بونكانو عبد الرحيم (21 سنة). عموما، متوسّط أعمار لاعبي منتخب النيجر يقترب من رقم 26 سنة.

– ضمّت القائمة لاعبَين احترفا في البطولة الوطنية، وهما: متوسّط الميدان الحسيني باداماسي (25 سنة) الذي ارتدى زيّ فريق جمعية الشلف لِفترة قصيرة ما بين صيف 2021 وشتاء 2022. والمهاجم أبو بكر سومانا (24 سنة) الذي لعب لِفريقَي شباب بلوزداد ونجم مقرة ما بين جانفي 2019 وصيف 2021.

– متوسط الميدان أمادو درانكوم واجه مع فريقه تيراسبول المولدافي جزائريي نادي نيس الفرنسي سهرة الخميس الماضي، بِرسم إياب ثمن نهائي دوري المؤتمر الأوروبي. حيث دخل إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 88، وخسر فريقه بـ (1-3) وودّع السّباق، أمّا لقاء الذهاب فتابعه من دكّة البدلاء. وبِخصوص فريق نيس، فقد كان المهاجم بدر الدين بوعناني احتياطيا في مواجهة الإياب، في غياب متوسّط الميدان هشام بوداوي، وهما اللاعبان الوحيدان اللّذان استدعاهما الناخب الوطني جمال بلماضي.

– 7 لاعبين شاركوا مع منتخب النيجر للمحلّيين في “شان” الجزائر 2023، سيحضرون وقائع مُواجهتَي “الخضر”، وهم: الحارس محمد جيبو طنجة، والمدافعان أبو ريمة كاتكوري (قائد الفريق) وأدامو غاربا وأمادو جيبو، ومتوسّط الميدان الحسيني باداماسي، والمهاجمان عبد العزيز إبراهيم وأبو بكر سومانا. وكلّهم (بٍاستثناء باداماسي) شاركوا أساسيين ضد رجال مجيد بوقرة في نصف النهائي وخسروا بِخماسية نظيفة.

– 7 لاعبين موجودون في قائمة كافالي شاركوا أساسيين ضد الجزائر في ذهاب تصفيات كأس العالم 2022، وخسر منتخبهم بِنتيجة (6-1)، وهم: المدافع عبد الناصر غاربا، ومتوسّطو الميدان محمد وونكويي وعلي محمد الفاز وعثمان دياباتي وأبو بكر سومانا، والمهاجمان زكريا أديبايور ودانييل سوساه. بينما تابع 5 زملاء لهم اللقاء من دكّة البدلاء، وهم: الحارس عمر إسحاق، ومتوسّطا الميدان أمادو سابو (دخل في الدقيقة الـ 79) وأمادو دارانكون، والمهاجمان عبد العزيز رحيم (دخل في الدقيقة الـ 73) وعيسى جيريلا (دخل في الدقيقة الـ 79). وحضر اللاعبون ذاتهم وقائع لقاء العودة بِالنيجر وخسروا بِحصة (0-4)، على اعتبار أن المقابلتَين نُظّمتا في ظرف أسبوع من النصف الأوّل لِشهر أكتوبر 2021.