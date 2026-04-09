تشريعيات جويلية 2026: إجراء جديد بخصوص تمثيل النساء

في إطار التحضيرات الجارية لتشريعيات جويلية 2026، كشفت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عن إمكانية إعفاء بعض القوائم المترشحة من شرط تمثيل النساء، وذلك وفق ضوابط قانونية محددة.

وجاء في بيان للسلطة، أنه بموجب المرسوم الرئاسي رقم 26-145 المؤرخ في 4 أبريل 2026، والمتضمن استدعاء الهيئة الناخبة، وعملاً بأحكام المادة 12 من القانون العضوي رقم 26-05 المعدل والمتمم لقانون الانتخابات، يمكن للقوائم التي لم تستوف نسبة الثلث (1/3) من تمثيل النساء، التقدم بطلب إعفاء.

وأوضح المصدر ذاته أن هذا الإجراء يخص القوائم المترشحة سواء تحت رعاية حزب سياسي أو في إطار قوائم حرة، حيث يتعين عليها تقديم طلب رسمي إلى المنسق الولائي على مستوى الدائرة الانتخابية المعنية، قصد الاستفادة من هذا الإعفاء.

مقالات ذات صلة
روايال تحذر باريس من انهيار جسور التواصل مع الجزائر

روايال تحذر باريس من انهيار جسور التواصل مع الجزائر

استئناف هذه الخدمات والأنشطة لفائدة عمال ومتقاعدي “بريد الجزائر”

استئناف هذه الخدمات والأنشطة لفائدة عمال ومتقاعدي “بريد الجزائر”

بوعلام صنصال… وبداية أفول بريق “الأسطورة”

بوعلام صنصال… وبداية أفول بريق “الأسطورة”

“آلو عمّي علي”… ولغز السفريات إلى موريتانيا!

“آلو عمّي علي”… ولغز السفريات إلى موريتانيا!

إنزال شبابي وعائلي على المساحات الخضراء في مختلف الولايات

إنزال شبابي وعائلي على المساحات الخضراء في مختلف الولايات

الدولة ماضية بصرامة في عزل أصحاب المال الفاسد

الدولة ماضية بصرامة في عزل أصحاب المال الفاسد

