تشريعيات فرنسا: تحالف ماكرون في المقدّمة “بدون أغلبية”

يتقدّم تحالف “معا” الذي يقوده الرئيس إيمانويل ماكرون نتائج الدور الثاني من تشريعيات فرنسا، لكن من دون أغلبية، حسب النتائج الأولية التي تناقلتها وسائل إعلام محلية.

وحسب المصادر، فقد حصد تحالف ماكرون ما بين 205 و235 مقعدا، مقابل 170 إلى 190 مقعدا لتحالف اليسار بقيادة جان جاك ميلونشون.

وقد بلغت نسبة الامتناع عن التصويت في الدورة الثانية للانتخابات التشريعية في فرنسا، 54 بالمئة، حسب تقديرات لمعهد الاستطلاعات “إبسوس”.

وانطلقت عملية التصويت في الدور الثاني من تشريعيات فرنسا، صباح الأحد. لاختيار 577 نائبا في الجمعية الوطنية، وهي الغرفة الثانية في البرلمان الفرنسي إلى جانب مجلس الشيوخ.

هزيمة جديدة لليميني المتطرف إريك زمور في تشريعيات فرنسا

وفي 13 جوان 2022، مُني اليميني المتطرف إريك زمور بهزيمة جديدة في الانتخابات التشريعية بفرنسا، بعد خسارته الكبيرة في الرئاسيات.

وحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية، فقد حصل زمور الذي ترشح لخوض التشريعيات في الدائرة الرابعة لمنطقة “فار”، على 23.19 في المئة فقط من الأصوات في الجولة الأولى.

وتصدرت اقتراع المنطقة مرشحة تحالف “معا” المؤيد للرئيس إيمانويل ماكرون بـ 28.51 في المئة. متبوعة بمرشح حزب “التجمع الوطني” اليميني المتطرف بـ 24.74 بالمئة من الأصوات.

وسيخوض المرشّحان المذكوران انتخابات الجولة الثانية يوم الأحد المقبل. فيما يقصى مرشّح الرئاسة السابق إريك زمور.