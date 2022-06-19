تشريعيات فرنسا: تحالف ماكرون في المقدّمة “بدون أغلبية”
يتقدّم تحالف “معا” الذي يقوده الرئيس إيمانويل ماكرون نتائج الدور الثاني من تشريعيات فرنسا، لكن من دون أغلبية، حسب النتائج الأولية التي تناقلتها وسائل إعلام محلية.
وحسب المصادر، فقد حصد تحالف ماكرون ما بين 205 و235 مقعدا، مقابل 170 إلى 190 مقعدا لتحالف اليسار بقيادة جان جاك ميلونشون.
🗳 La nouvelle Assemblée nationale:
🟠 Ensemble, 205 à 235 députés
🔴 Nupes, 170 à 190 députés
🟣 RN, 75 à 95 députés
🔵 LR/UDI, 60 à 75 députéshttps://t.co/7FmXTg3Jdn pic.twitter.com/4SKAX1Jm7s
— BFMTV (@BFMTV) June 19, 2022
وقد بلغت نسبة الامتناع عن التصويت في الدورة الثانية للانتخابات التشريعية في فرنسا، 54 بالمئة، حسب تقديرات لمعهد الاستطلاعات “إبسوس”.
وانطلقت عملية التصويت في الدور الثاني من تشريعيات فرنسا، صباح الأحد. لاختيار 577 نائبا في الجمعية الوطنية، وهي الغرفة الثانية في البرلمان الفرنسي إلى جانب مجلس الشيوخ.
🔴 ALERTE INFO
Législatives: l’abstention finale au second tour estimée à 54%https://t.co/X3iDmsH5k1 pic.twitter.com/mdnkFm89hB
— BFMTV (@BFMTV) June 19, 2022
هزيمة جديدة لليميني المتطرف إريك زمور في تشريعيات فرنسا
وفي 13 جوان 2022، مُني اليميني المتطرف إريك زمور بهزيمة جديدة في الانتخابات التشريعية بفرنسا، بعد خسارته الكبيرة في الرئاسيات.
وحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية، فقد حصل زمور الذي ترشح لخوض التشريعيات في الدائرة الرابعة لمنطقة “فار”، على 23.19 في المئة فقط من الأصوات في الجولة الأولى.
وتصدرت اقتراع المنطقة مرشحة تحالف “معا” المؤيد للرئيس إيمانويل ماكرون بـ 28.51 في المئة. متبوعة بمرشح حزب “التجمع الوطني” اليميني المتطرف بـ 24.74 بالمئة من الأصوات.
وسيخوض المرشّحان المذكوران انتخابات الجولة الثانية يوم الأحد المقبل. فيما يقصى مرشّح الرئاسة السابق إريك زمور.
Éric Zemmour: “Je veux dire aux Français qu’il faut continuer à se battre” pic.twitter.com/OMcrsTGXZf
— BFMTV (@BFMTV) June 12, 2022