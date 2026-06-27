تشريعيات 2 جويلية.. أفراد الجالية الوطنية بالخارج يدلون بأصواتهم

شرع، اليوم السبت، أفراد الجالية الوطنية بالخارج في الإدلاء بأصواتهم، في أول أيام التصويت بالخارج، حيث سيختار أكثر من 800 ألف ناخب جزائري ممثليهم في المجلس الشعبي الوطني.

وبدأت عملية التصويت بالنسبة للجالية الجزائرية المقيمة في الخارج اليوم 27 جوان وتستمر إلى 2 جويلية عبر المراكز الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية بالخارج، حيث خصصت لها 439 مكتبا موزعين عبر 129 مركزا انتخابيا.

وبمناسبة انطلاق عملية تصويت الجالية الوطنية المقيمة بالخارج لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، اليوم السبت 27 جوان 2026، وفقاً للتوقيت المحلي لكل بلد، أشرف البروفيسور كريم خلفان، رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالنيابة رُفقة مداح رشيد، المدير العام للشؤون القنصلية والجالية الوطنية بالخارج، وعُضو مجلس السّلطة المستقلّة، وإطارات من وزارة الشؤون الخارجية، على متابعة بداية عملية الاقتراع مباشرةً من قاعة العمليات المخصّصة لذلك، بالمقر المركزي للسّلطة المستقلّة.

وتمّ الاطّلاع على الاحصائيات الآنية الخاصة بالمشاركة في عملية التصويت، كما تمّ معاينة التنظيم المحكم بمراكز التصويت على مستوى ممثلياتنا الدبلوماسية والقنصلية بالخارج.