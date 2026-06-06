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خلفان يدعو إلى ترقية الخطاب الانتخابي

تشريعيات 2 جويلية.. التوقيع على ميثاق أخلاقيات الممارسات الانتخابية

الشروق أونلاين
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تشريعيات 2 جويلية.. التوقيع على ميثاق أخلاقيات الممارسات الانتخابية
وكالة الانباء الجزائرية

تم اليوم السبت، 6 جوان، بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال بالجزائر العاصمة، التوقيع على ميثاق أخلاقيات الممارسات الانتخابية، وهذا عقب قرعة توزيع الحيز الزمني للمترشحين في مختلف وسائل الاعلام العمومية السمعية البصرية خلال الحملة الانتخابية لتشريعيات 02 جويلية الممتدة من الثلاثاء 9 جوان إلى يوم الأحد 28 من نفس الشهر.

انطلاق قرعة توزيع الحيز الزمني للمترشحين في وسائل الإعلام (فيديو)

ووفقا لما نقلته الإذاعة الجزائرية، أكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالنيابة كريم خلفان أن الحملة الانتخابية ستشهد نشاطات كثيرة من قبل المترشحين وممثليهم، كما أفاد أنه تم توفير كافة الإمكانيات للوصول إلى وسائل الاعلام العمومية.

خلفان دعا كذلك إلى “الالتزام الدائم بأخلاقيات الممارسة الانتخابية وترقية الخطاب الانتخابي الموجه لعامة الناخبين.”

ومن جهة أخرى، تم التوقيع على ميثاق أخلاقيات الممارسات الانتخابية وهو إطار مرجعي وميثاق شرف للأطراف الفاعلة في العملية الانتخابية والذي يلزم بالتعهد الشريف للعملية الانتخابية بحضور ممثلي مختلف الاحزاب السياسية، حسب المصدر ذاته.

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