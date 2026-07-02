تشريعيات 2 جويلية.. الوزير الأول يؤدي واجبه الانتخابي

أدى الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الخميس، واجبه الانتخابي بمدرسة أحمد عروة ببوشاوي، غرب الجزائر العاصمة، وذلك في إطار الانتخابات التشريعية.

ابراهيم بوغالي يؤدي واجبه الانتخابي

أدى رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، اليوم الخميس، واجبه الانتخابي بابتدائية ” أبي اسحاق” ببني يزڨن في ولاية غرداية.

تشريعيات 2 جويلية.. وزراء يؤدون واجبهم الانتخابي ويؤكدون أهمية المشاركة

توافد عدد من أعضاء الحكومة، اليوم الخميس، إلى مكاتب الاقتراع لأداء واجبهم الانتخابي في إطار تشريعيات 2 جويلية، مجددين التأكيد على أهمية المشاركة الشعبية في هذا الاستحقاق.

وأدلى عدد من الوزراء بأصواتهم بالعاصمة، من بينهم وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية أحمد عطاف ووزير الداخلية والنقل السعيد سعيود ووزير الموارد المائية والأمن المائي لوناس بوزقزة، ووزير الصناعة يحيى بشير، ووزير الصناعة الصيدلانية وسيم قويدري

وفي تصريحات أدلوا بها عقب الإدلاء بأصواتهم، شدد الوزراء على أهمية هذا الموعد الانتخابي في دعم المسار الديمقراطي وتعزيز مشاركة المواطنين في صنع القرار عبر اختيار ممثليهم في المجلس الشعبي الوطني.

وبالمناسبة دعا وزير الداخلية والنقل السعيد سعيود “كل الجزائريين والجزائريات للذهاب إلى مكاتب الاقتراع بقوة من أجل اختيار ممثليهم على مستوى المجلس الشعبي الوطني.”

من جانبه، أكد وزير الصناعة يحيى بشير أن الانتخاب يمثل في الوقت نفسه حقًا وواجبًا دستوريًا، مشددًا على أن لكل مواطن الحرية الكاملة في اختيار من يمثله، وأن الإقبال على صناديق الاقتراع يعد أحد أبرز مظاهر الممارسة الديمقراطية.

وتتواصل عملية التصويت عبر مختلف مكاتب الاقتراع على المستوى الوطني، وسط متابعة رسمية لسير العملية الانتخابية، في انتظار نسب المشاركة والنتائج التي ستسفر عنها انتخابات تجديد المجلس الشعبي الوطني.

رئيس مجلس الأمة يؤدي واجبه الانتخابي

أدى رئيس مجلس الأمة، عزوز ناصري، الخميس، واجبه الانتخابي في إطار تشريعيات الـ2 جويلية وذلك بمدرسة ابن رشد درارية الجزائر العاصمة.

واشنطن.. السفير صبري بوقادوم يُدلي بصوته

أدلى سفير الجزائر لدى الولايات المتحدة الأمريكية، صبري بوقدوم بصوته بمكتب التصويت التابع لواشنطن العاصمة، مؤكداً أهمية المشاركة في هذا الاستحقاق الوطني.

وتتواصل بمقر سفارة الجزائر بواشنطن عملية التصويت الخاصة بانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، في ظروف تنظيمية جيدة.