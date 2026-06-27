تشريعيات 2 جويلية.. انطلاق أول مكتب اقتراع متنقل بتندوف

انطلق اليوم السبت 27 جوان، أول مكتب اقتراع متنقل بولاية تندوف نحو منطقة شناشن لكحال الواقعة على بعد يزيد عن 700 كيلومتر، في إطار التحضيرات الخاصة بتشريعيات 2 جويلية المقبل.

وتنطلق عملية التصويت بالمكاتب المتنقلة قبل 72 ساعة من يوم الاقتراع، وفقا لما ينص عليه القانون.

ووفقا لما نقلته وكالة الانباء الجزائرية، أوضح المنسق الولائي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد بن الدين، أن المكتب المتنقل الأول، الذي يحمل الرقم 2، يتوجه إلى منطقة شناشن لكحال التي تضم نحو 2600 ناخب مسجل، مشيرا إلى أن جميع الترتيبات المادية واللوجستية والبشرية قد استكملت لضمان سير العملية في أحسن الظروف.

وأضاف أن بعد المسافة يستوجب انطلاق القافلة مبكرا للوصول إلى المنطقة ضمن الآجال القانونية، مؤكدا أن جميع الوسائل الضرورية، من تأطير وتجهيزات وتكفل لوجستي، تم توفيرها، فيما ستنطلق غدا الأحد القوافل الخاصة بالمكاتب المتنقلة الإحدى عشرة الأخرى، على أن تشرع جميعها في استقبال الناخبين ابتداء من 29 جوان الجاري.

وتحصي ولاية تندوف 12 مكتبا متنقلا مخصصا لتغطية المناطق النائية عبر بلديتي تندوف وأم العسل، بما يسمح بتمكين الناخبين المقيمين بالمناطق البعيدة من ممارسة حقهم الانتخابي.

وفي السياق ذاته، أكد محمد بن الدين أنه تم استكمال جميع التحضيرات الخاصة بالمكاتب الثابتة، حيث تضم الولاية 28 مركزا انتخابيا موزعة عبر بلديتي تندوف وأم العسل، وتحتوي على 217 مكتب اقتراع، جرى تجهيزها بالوسائل البشرية والتقنية اللازمة، بما في ذلك وسائل الاتصال وربط المراكز وآليات نقل المحاضر، بما يضمن حسن سير العملية الانتخابية.