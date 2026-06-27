-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

تشريعيات 2 جويلية.. انطلاق أول مكتب اقتراع متنقل بتندوف

الشروق أونلاين
  • 17
  • 0
تشريعيات 2 جويلية.. انطلاق أول مكتب اقتراع متنقل بتندوف
إذاعة تندوف (شبكات)
انطلاق أول مكتب اقتراع متنقل بتندوف، 27 جوان 2026.

انطلق اليوم السبت 27 جوان، أول مكتب اقتراع متنقل بولاية تندوف نحو منطقة شناشن لكحال الواقعة على بعد يزيد عن 700 كيلومتر، في إطار التحضيرات الخاصة بتشريعيات 2 جويلية المقبل.

وتنطلق عملية التصويت بالمكاتب المتنقلة قبل 72 ساعة من يوم الاقتراع، وفقا لما ينص عليه القانون.

هذه أهم مراحل تشريعيات 2 جويلية

ووفقا لما نقلته وكالة الانباء الجزائرية، أوضح المنسق الولائي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد بن الدين، أن المكتب المتنقل الأول، الذي يحمل الرقم 2، يتوجه إلى منطقة شناشن لكحال التي تضم نحو 2600 ناخب مسجل، مشيرا إلى أن جميع الترتيبات المادية واللوجستية والبشرية قد استكملت لضمان سير العملية في أحسن الظروف.

وأضاف أن بعد المسافة يستوجب انطلاق القافلة مبكرا للوصول إلى المنطقة ضمن الآجال القانونية، مؤكدا أن جميع الوسائل الضرورية، من تأطير وتجهيزات وتكفل لوجستي، تم توفيرها، فيما ستنطلق غدا الأحد القوافل الخاصة بالمكاتب المتنقلة الإحدى عشرة الأخرى، على أن تشرع جميعها في استقبال الناخبين ابتداء من 29 جوان الجاري.

وتحصي ولاية تندوف 12 مكتبا متنقلا مخصصا لتغطية المناطق النائية عبر بلديتي تندوف وأم العسل، بما يسمح بتمكين الناخبين المقيمين بالمناطق البعيدة من ممارسة حقهم الانتخابي.

وفي السياق ذاته، أكد محمد بن الدين أنه تم استكمال جميع التحضيرات الخاصة بالمكاتب الثابتة، حيث تضم الولاية 28 مركزا انتخابيا موزعة عبر بلديتي تندوف وأم العسل، وتحتوي على 217 مكتب اقتراع، جرى تجهيزها بالوسائل البشرية والتقنية اللازمة، بما في ذلك وسائل الاتصال وربط المراكز وآليات نقل المحاضر، بما يضمن حسن سير العملية الانتخابية.

مقالات ذات صلة
20 تلميذا في زيارة علمية إلى بيلاروسيا

20 تلميذا في زيارة علمية إلى بيلاروسيا

انتخاب الجزائر عضوا في اللجنة الإفريقية للطاقة النووية

انتخاب الجزائر عضوا في اللجنة الإفريقية للطاقة النووية

لم ينتبه!

لم ينتبه!

الجزائر تقوّي شراكاتها مع إيطاليا وألمانيا وأمريكا وتستثني فرنسا

الجزائر تقوّي شراكاتها مع إيطاليا وألمانيا وأمريكا وتستثني فرنسا

القيادات الحزبية ترمي بثقلها في العاصمة وتلعب آخر الأوراق !

القيادات الحزبية ترمي بثقلها في العاصمة وتلعب آخر الأوراق !

ضبط قرابة قنطار من الكيف المعالج

ضبط قرابة قنطار من الكيف المعالج

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد