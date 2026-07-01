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تشريعيات 2 جويلية.. بيان جديد من السلطة المستقلة للانتخابات   

الشروق أونلاين
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تشريعيات 2 جويلية.. بيان جديد من السلطة المستقلة للانتخابات   

دعت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، الأربعاء، كافة مؤطري مكاتب ومراكز التصويت إلى السهر على “احترام المبادئ الأساسية للنظام الانتخابي”, تحسبا لتشريعيات الـ2 جويلية المقبل.

قالت السلطة في بيان لها: “تدعو السلطة المستقلة، كافة مؤطري مكاتب ومراكز التصويت إلى السهر على احترام المبادئ الأساسية للنظام الانتخابي والقيام بمهامهم بكل إخلاص وحياد، وكذا الامتناع عن كل فعل أو تصرف أو أي سلوك آخر من طبيعته أن يمس بصحة ونزاهة وشفافية ومصداقية عملية الاقتراع”.

وفي ذات السياق، “تدعو السلطة المستقلة كافة المترشحين لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني ليوم  الـ2 جويلية, وممثليهم إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية والتنظيمية الخاصة بيوم الاقتراع والعمل على ضمان حسن سير العمليات الانتخابية”.

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