تشريعيات 2026.. بيان هام حول كيفيات إيداع ترشيح جديد

تذكّر السلطة المستقلة للانتخابات أنه في حال رفض أحد المترشحين ضمن القوائم، يتعين على المعنيين إيداع ملف مترشح جديد مستخلف مباشرة بعد تبليغ قرار الرفض، مع الشروع في دراسته والفصل فيه، مع مراعاة وضعية المترشح المرفوض في حال تقديم طعن خلال الآجال القانونية المقدرة بثلاثة (3) أيام من تاريخ التبليغ.

وأكدت السلطة في بيان لها أنه في حال صدور قرار عن المحكمة الإدارية للاستئناف يقضي بقبول المترشح المرفوض، يتم إعادة إدراجه ضمن القائمة الانتخابية، ويصبح الترشيح الجديد المستخلف بدون جدوى.

أما في حال تأييد قرار الرفض من طرف المحكمة، يتم تعويض المترشح المعني بمترشح جديد مستخلف تم قبول ملفه وفق الإجراءات القانونية.

كما أوضحت السلطة أن عملية إيداع الترشيحات الجديدة للاستخلاف تستمر إلى غاية 25 يوماً قبل يوم الاقتراع، على أن يكون آخر أجل لإيداع الترشيحات هو 06 جوان 2026.