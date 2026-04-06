تشريعيات 2026.. هذا موعد مراجعة القوائم الانتخابية وشروط التسجيل

أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، اليوم الإثنين، أن فترة المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، حُددت من 12 أفريل الجاري إلى غاية 26 من الشهر ذاته، وذلك تحسبا لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني المقرر يوم 2 جويلية المقبل.

وأوضح بيان للسلطة، أن هذه العملية تندرج في إطار تطبيق أحكام المرسوم الرئاسي رقم 26-145 المؤرخ في 4 أفريل 2026، المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة، وكذا وفقا لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، لاسيما المادتين 62 و65.

ودعت السلطة جميع المواطنات والمواطنين غير المسجلين في القوائم الانتخابية، أو الذين سيبلغون 18 سنة كاملة يوم الاقتراع، إلى التقدم بطلب تسجيل أنفسهم على مستوى بلديات إقامتهم، شريطة استيفاء الشروط القانونية.

كما يتعين على الناخبين الذين غيروا مقر إقامتهم، طلب تحويل تسجيلهم إلى بلدية إقامتهم الجديدة، عبر التوجه إلى مقر اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية، مرفقين بطلب حسب الحالة ووثائق إثبات الهوية والإقامة.

وأشار المصدر ذاته إلى أن العملية ستتم الساعة الـ9 صباحا إلى 4 مساء، مع إمكانية التحقق من التسجيل أو تقديم طلبات التسجيل أو الشطب إلكترونيا عبر الموقع الرسمي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

وبخصوص أفراد الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج، دعت الهيئة إلى التوجه إلى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية لتقديم طلبات التسجيل وفق نفس الإجراءات المعمول بها داخل الوطن.

للإشارة، صدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية مرسوم رئاسي يتضمن استدعاء الهيئة الناخبة، لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني يوم الخميس 2 جويلية 2026.