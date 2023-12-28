تشعر بالبرد طوال الوقت؟ إليك 9 أسباب

يميل بعض الأشخاص بشكل طبيعي إلى الشعور بالبرد أكثر من غيرهم دون أي سبب واضح، ومع ذلك، يمكن أن تشير هذه الحالة إلى وضع طبي معين.

وبحسب الأطباء، يمكن أن يؤدي الخلل في الغدة الدرقية وتدفق الدم الشرياني وانخفاض نسبة الدهون في الجسم إلى شعور الشخص بالبرد، بالإضافة إلى أسباب أخرى سنتطرق إليها من خلال هذا المقال:

قصور الغدة الدرقية

في حالة قصور الغدة الدرقية، لا تنتج الغدة ما يكفي من الهرمون للسماح للجسم باستخدام وتنظيم الطاقة التي يحتاجها للعمل.

تصلب الشرايين

مع تصلب الشرايين، تضيق الأوعية الدموية بسبب تراكم الترسبات، هناك عدة أنواع مختلفة، لكن مرض الشريان المحيطي يسبب الشعور بالبرد في أغلب الأحيان.

السكري

يمكن أن يسبب مرض السكري مشاكل في الكلى والدورة الدموية مما يجعل الشخصيشعر بالبرد.

بدون العلاج المناسب، يمكن أن يتسبب مرض السكري أيضا في تلف الأعصاب مما يجعل المريضيشعر بالبرد، خاصة على مستوىالقدمين.

انخفاض وزن الجسم

انخفاض مؤشر كتلة الجسم يعني أن الجسم ليس معزولا بالدهون، لذلك لا يمكنه أن يبقيك دافئا.

ضعف الدورة الدموية

ضعف الدورة الدموية يعني انخفاض تدفق الدم إلى الأطراف، وعادة يرتبط وضعالدورة الدموية بحالات صحية أخرى، مثل السكري وأمراض القلب.

مضاعفات الأدوية

يمكن أن يحدث الشعور بالبرد طوال الوقت كأثر جانبي محتمل لحاصرات بيتا، والأدوية التي تعالج ارتفاع ضغط الدم ومشاكل القلب والأوعية الدموية الأخرى، بحسب موقع healthline.

فقدان الشهية العصبي

فقدان الشهية العصبيهو اضطراب في الأكل يتميز بفقدان الوزن أو زيادة غير كافية في الوزن.

وغالبا ما يعاني الأشخاص المصابون بفقدان الشهية من انخفاض درجة الحرارة الأساسية.

وقد يكون لديهم أيضا مستويات منخفضة من الدهون في الجسم وانخفاض معدل الأيض الأساسي.

فقر دم

إحدى الحالات التي غالبا ما يرتبط بها الشعور بالبرد هي فقر الدم، ما يعني انخفاض في خلايا الدم الحمراء.

هذا الانخفاض يعني أن الجسم لا يحصل على الكمية اللازمة من الأكسجين، مما يؤدي إلى هذا الشعور بالبرد.

متلازمة رينود

متلازمة رينود هي حالة تتحول فيها أصابع اليدين أو القدمين إلى اللون الأزرق أو الأبيض عند التعرض للبرد ثم إلى اللون الأحمر الفاتح عند إعادة التدفئة. وينجم عن التضييق غير الطبيعي للأوعية الدموية استجابة للبرد أو التوتر، وفي بعض الحالات، يمكن أن يؤثر ذلك على يد واحدة أو قدم واحدة، وفقا لموقع verywellhealth.