تشغيل المحبوسين والسوار الإلكتروني.. مدير السجون يوضح

تحدث المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج, أسعيد زرب، عن تطبيق العقوبات البديلة من بينها السوار الإلكتروني في المنظومة القانونية.

وفي كلمة له خلال يوم دراسي حول “العقوبات البديلة: تنوع وفعالية”، اعتبر مدير السجون أنه بعد 14 سنة من بداية تطبيق العقوبة البديلة، “حان الوقت ليقوم المشرع الجزائري بتقييم مدى فعاليتها ونجاحها”.

وأوضح المتحدث ذاته، أن الفاعلين في المجال يطمحون من خلال هذا اليوم الدراسي “للخروج بتوصيات بخصوص بعض الشروط المقيدة لتطبيق العقوبات البديلة كعقوبة العمل للنفع العام، بحيث يمكن للمشرع الجزائري مراجعتها لتصبح أكثر ليونة وتوسع إلى فئات جديدة”.

وفي هذا الصدد، أشار المسؤول إلى أن هذا النوع من العقوبات “يلقى استحسان المحكوم عليهم الذين تتوفر فيهم الشروط كبديل للحبس”.

وفيما يتعلق بعقوبة العمل للنفع العام، قال زرب أنه “وبعد صدور الحكم يتم استبداله بوضع المحكوم عليهم في مؤسسات عمومية للعمل ساعات إضافية مجانية للنفع العام وفق إجراءات إدارية خاصة منها الاستعداد النفسي والبدني، قبل إحالتهم لمصالح إعادة الإدماج التي تقوم بمتابعتهم في الميدان لضمان احترام ساعات العمل الواجبة عليهم”.

أما بخصوص اعتماد السوار الإلكتروني كعقوبة بديلة, أكد زرب، أنها من العقوبات التي تعمل بها عديد الدول على غرار الجزائر، كاشفا عن مشروع “لإنتاج السوار في الجزائر بتقنيات وكفاءات جزائرية حتى يتم التحكم في هذه التكنولوجيا وتطبيقها بالشكل المطلوب”.