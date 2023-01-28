تشكيلة أغلى 11 لاعبًا تنتهي عقودهم في 2023

من بينهم الجزائري رامي بن سبعيني

رغم الأموال الضخمة التي تنفقها الأندية من أجل تعزيز صفوفها للمنافسة على الألقاب وحصد المزيد من البطولات، لم يستطع العديد منها حسم ملف التمديد لمجموعة من أبرز نجوم العالم الذين تنتهي عقودهم مع أنديتهم مع نهاية الموسم الحالي 2022-23، ما يعني قدرة لاعبيها على التفاوض من الآن للانضمام إليه بداية صيف 2023.

ومنذ مطلع الشهر الجاري، يمكن للاعبي كرة القدم الذين تنتهي عقودهم في 30 جوان القادم، التفاوض مع الأندية المهتمة وتوقيع عقود للانضمام لفرقهم الجديدة مطلع الموسم المقبل، وذلك وفقًا لقوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وتشهد القائمة وجود عدد من الأسماء المرموقة، وفي مقدمتهم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم هجوم باريس سان جيرمان الفرنسي، بقيمة سوقية تبلغ 50 مليون يورو، وتشير تقارير إلى حدوث تقدم في ملف تمديد عقده مع ناديه الحالي، رغم حديث تقارير أخرى عن وجود مفاوضات بينه وبين الهلال السعودي، أمام أنظار ناديه السابق برشلونة الذي يحلم بعودته مرة أخرى إلى “كامب نو”.

ولكن على رأس القائمة يوجد الدولي السلوفاكي، ميلان سكرينيار، مدافع فريق إنتر ميلان بأعلى قيمة سوقية بلغت 60 مليون يورو، ومع عدم توصله إلى أي اتفاق حتى الآن بشأن التمديد، ومن المرجح أن ينضم إلى باريس سان جيرمان، في ظل عدم توصله إلى اتفاق مع ناديه على التمديد بسبب الخلاف حول الراتب.

ودخل القائمة ثلاثة لاعبين أيضًا من الدوري الألماني، هم النجم الجزائري رامي بن سبعيني مدافع بوروسيا مونشنغلادباخ، وتبلغ القيمة السوقية لصاحب الـ27 عامًا، 20 مليون يورو، وزميله في الفريق ماركوس تورام بـ32 مليون يورو؛ فضلًا عن الفرنسي إيفان نديكا ظهير آينتراخت فرانكفورت بـ32 مليون يورو.

ودخل القائمة أفضل لاعب في العالم لعام 2022، الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم فريق ريال مدريد بقيمة سوقية تبلغ 35 مليون يورو، والذي من المتوقع استمراره مع المرينغي في الموسم المُقبل، وبنفس القيمة يتساوى معه أفضل لاعب في أوروبا 2021، الإيطالي جورجينيو متوسط ميدان تشيلسي، والذي يوجد شك في استمراره مع البلوز ويرتبط بالعودة إلى إيطاليا مرة أخرى، ويوجد على رادار يوفنتوس ونابولي.

ويظهر في القائمة لاعب الوسط البلجيكي، يوري تيليمانس بـ40 مليون يورو، إذ لم يتوصل صاحب الـ”25″ عامًا إلى اتفاق مع إدارة ليستر سيتي بشأن التوقيع على عقد جديد، في ظل وجود رغبة من أرسنال وريال مدريد في التعاقد مع لاعب أندرلخت البلجيكي السابق.

ويظهر من البريميرليغ أيضًا، الإيفواري ويلفريد زاها جناح كريستال بالاس بـ32 مليون يورو، بالإضافة إلى الإسباني ديفيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد بـ15 مليون يورو، ونيلسون سيميدو لاعب وولفرهامبتون، والذي تبلغ قيمته السوقية 18 مليون يورو.