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رياضة

تشكيلة لاعبي “الخضر” أمام النيجر

علي بهلولي
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تشكيلة لاعبي “الخضر” أمام النيجر

كشف الناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي مساء الجمعة، عن قائمة لاعبي “الخضر” الأساسيين في مواجهة نظرائهم من الضيف فريق النيجر.

ولوحظ في القائمة عودة المدافع محمد فارس الغائب عن “الخضر” منذ خريف 2020، مع منح الفرصة لِزميله عبد القادر بدران، بِسبب إصابة جمال بلعمري ورامي بن سبعيني.

ويلعب المهاجم سعيد بن رحمة أساسيا، وهو لاعب مازال لم يتمكّن بعد من نقل تألّقه على مستوى الأندية إلى المنتخب الوطني. وربما تكون مواجهة النيجر فرصته لِمحو هذا الانطباع السلبي.

وبقي صانع الألعاب يوسف بلايلي احتياطيا، وقد يكون ذلك بِسبب وفرة بدائل خط الوسط، وإشراك بن رحمة في هذه المباراة.

واستمرّ الجناح رياض محرز في حمل شارة قائد “محاربي الصّحراء”.

وتشكّلت قائمة اللاعبين الأساسين كالتالي:

حراسة المرمى: رايس وهاب مبولحي.

خط الدّفاع: عيسى ماندي، يوسف عطال، محمد فارس، عبد القادر بدران.

خط الوسط: رامز زروقي، إسماعيل بن ناصر، سفيان فغولي.

خط الهجوم: رياض محرز، بغداد بونجاح، سعيد بن رحمة.

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