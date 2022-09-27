تشكيل “الخضر” أمام نيجيريا تغيّر كثيرا

مقارنة بِلقاء غينيا كوناكري

زجّ الناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي مساء الثلاثاء في مباراة نيجيريا، بِتشكيل مُغاير إلى حدّ كبير، عن ذلك الذي وظّفه في مواجهة غينيا كوناكري.

وجلب بلماضي 8 لاعبين جدد لِمواجهة “النّسور الممتازة”، مقابل تجديد الثقة في 3 زملاء لهم فقط استهلّوا اللقاء الغيني أساسيين، وهم: الحارس مصطفى زغبة والمدافع رامي بن سبعيني ومتوسط الميدان إسماعيل بن ناصر.

وتشكّلت قائمة اللاعبين الأساسيين للجزائر في مباراة نيجيريا، على النّحو التالي:

حراسة المرمى: مصطفى زغبة.

خطّ الدّفاع: يوسف عطال، رامي بن سبعيني، عيسى ماندي، أحمد توبة.

خطّ الوسط: آدم زرقان، رامز زروقي، إسماعيل بن ناصر، يوسف بلايلي.

خطّ الهجوم: رياض محرز، إسلام سليماني.