تشكيل تكتل قانوني دولي لمحاكمة قادة الكيان الصهيوني

رئيس النقابة الوطنية للقضاة العيدي عوداش يكشف:

أبرز رئيس النقابة الوطنية للقضاة، العيدي عوداش، الاثنين، عمل الجزائر على تشكيل تكتل قانوني دولي لمحاكمة قادة الكيان على جرائم الإبادة المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة منذ بدء العدوان الهمجي على قطاع غزة في السابع أكتوبر الأخير.

لدى استضافته ضمن برنامج “ضيف الدولية” عبر أثير إذاعة الجزائر الدولية، اعتبر عوداش الإجراءات المزمع اتخاذها برسم عقد الندوة القانونية الدولية بالجزائر العاصمة هذا الخميس، واعتبرها المحطة الأولى في المعركة القانونية ضد قادة الكيان الصهيوني، مؤكّداً التوجه نحو تشكيل تكتل قانوني دولي لمحاسبة القادة الصهاينة.

وأوضح عوداش أنّ الندوة القانونية الموسومة “العدالة للشعب الفلسطيني” جاءت تلبية للنداء الذي أطلقه رئيس الجمهورية، وأكّد في السياق ذاته أنّ العمل سيتواصل بعد هذه الندوة بالتوجه إلى التنسيق بغرض إعطاء طابع تكاملي لهذه المبادرة، حيث سيتمّ الاتصال المباشر بجميع المنظمات والجهات التي تعمل في هذا المجال، ليكون هناك تكتل حقوقي دولي ضاغط من أجل الذهاب إلى محكمة الجنايات الدولية، بغرض وضع حدٍّ لعدم معاقبة الكيان الصهيوني على الجرائم الشنيعة التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني الأعزل.

وكشف ضيف الدولية عن جملة من المحاور الرئيسية التي سيتم التطرق اليها عبر ورشات عمل تحضيرية عشية الندوة، موضّحاً أنّ الورشة الأولى تعمل على توثيق الجرائم التي ارتكبها قادة الكيان، خاصةً في قطاع غزة هذه الورشة مهمّة جداً، أما الورشة الثانية فستعمل على دراسة الآليات التي بإمكاننا اتباعها للذهاب إلى الجنائية الدولية.

وستعرف الورشة الثالثة – يضيف المتحدث ذاته – “تكليف خبراء قانونيين بإعداد شكاوى تُرفع إلى المحاكم الأجنبية التي تأخذ بمبدأ عالمية الاختصاص والعقاب للتضييق أكثر على قادة الكيان“، منوّهاً إلى أنّه عمل غير مسبوق وتكاملي على عدة جبهات، وسيجري استغلال كل الفرص المتاحة، بينما ستختصّ الورشة الرابعة بإعداد الخبراء لإخطار مختلف الهيئات الدولية على غرار منظمتي اليونسيف والعفو الدوليتين والأمم المتحدة.