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الجزائر
الواردات الموجهة للبيع على الحالة:

تشكيل لجنة تجارة-جمارك لتسريع تقييم الاستيراد

خ.م
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تشكيل لجنة تجارة-جمارك لتسريع تقييم الاستيراد

أعلمت وزارة التجارة وترقية الصادرات المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في استيراد السلع الموجهة لإعادة البيع على الحالة، المعنيين بالإجراء الجديد لتأطير الواردات تحت التعريفة “أخرى”، عن تشكيل لجنة مشتركة مع الجمارك لتسريع فحص وتقييم استيراد هذه المنتجات.

وجاء في بيان للوزارة أنه تم تشكيل “لجنة مشتركة مكونة من مختصين من وزارة التجارة وترقية للصادرات  والجمارك بهدف تسريع فحص وتقييم عمليات الاستيراد للمواد الخام والمنتجات والسلع المعدة لإعادة البيع على الحالة، بعنوان “أخرى”، وذلك بهدف “تفادي أي اختلال يمكن أن يسجل على مستوى السوق ولضمان مرافقة أفضل للمتعاملين الاقتصاديين المعنيين”.

وتم تشكيل اللجنة خلال اجتماع، عقد الخميس، تحت رئاسة وزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق، بمعية المدير العام للجمارك، نور الدين خالدي، خصص لدراسة السبل والوسائل التي يجب وضعها، في إطار تكييف ومواءمة التعريفة الجمركية، ولا سيما عناوين التعريفة “الأخرى”، مع التدابير التي اتخذتها السلطات العمومية في مجال التخصص في أنشطة استيراد المواد الخام والمنتجات والسلع المعدة لإعادة البيع على الحالة.

وتأتي هذه التدابير طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي 21-94 المؤرخ 9 مارس 2021، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 05-458 المؤرخ في 30 نوفمبر 2005، تضيف الوزارة في بيانها.

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