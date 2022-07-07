تشكّل غيوم على هيئة إنسان في سماء السعودية وليس مصر (فيديو)

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة تُظهر سحباً متشكّلة على هيئة طفل على ظهر طير، قيل إنها ملتقطة في في شمال سيناء بمصر.

تظهر في الصورة سُحب توحي بأنها متشكّلة على هيئة إنسان على ظهر طير أو جسم طائر، فيما الشمس توشك على الغروب.

وجاء في التعليقات المرافقة أن هذه الصورة مأخوذة في شمال سيناء، وتحديداً “قبل العريش بعشرة كيلومترات على الطريق الدولي”.

ورأى ناشرو الصورة بهذا السياق أن الأمر ينطوي على “رسالة من الله” للمصريين، لكن تقريرا حول صحة الأخبار نشرته وكالة فرانس برس أفاد بأنها تخص السعودية.

وأرشد التفتيش عنها على محرّكات البحث أنها منشورة على صفحات مؤسسات إعلام عربيّة على أنها مصوّرة في السعودية وليس في مصر.

ونقلت قناة العربيّة عن مواطن سعودي قوله إنه هو من التقط هذه المشاهد، وقد نشر مشاهد مماثلة أيضاً على حسابه على موقع تويتر.