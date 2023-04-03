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رياضة

تشلسي يقترب من تعيين خليفة المدرب غراهام بوتر

عمر سلامي
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تشلسي يقترب من تعيين خليفة المدرب غراهام بوتر
ح.م
شعار نادي تشلسي

أكدت تقارير إعلامية أن الألماني جوليان ناغلسمان، هو المدرب الأقرب لخلافة مدرب تشلسي المقال غراهام بوتر.

وتحدثت تقارير إعلامية أن الألماني جوليان ناغلسمان المقال أيضا من تدريب بايرن ميونخ، هو المرشح الأوفر حظا لخلافة بوتر في تدريب “البلوز”.
وأكدت هذه التقارير أن ناغلسمان المقال أيضا من بايرن ميونيخ، طرح اسمه الأحد في نقاش داخلي ووصفه البعض بأنه “موهبة تدريبية من الطراز الأول”.
وتابعت أن هناك اتصالا حصل بين الفريق اللندني والمدرب الألماني الشاب الذي لا يزال عقده مع الفريق البافاري ساريا حتى 2026 ويبقى يتقاضى راتبه حتى يجد عملا جديدا.

وأعلن نادي تشيلسي  الأحد، عن إقالة مدربه غراهام بوتر وذلك بعد أقل من سبعة أشهر على استلامه المهمة خلفا للألماني توماس توخيل.

وجاءت إقالة بوتر بعد خسارة الفريق اللندني أمام ضيفه أستون فيلا بثنائية نظيفة.

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