تشلسي يكشف عن خليفة توخيل

أعلن نادي تشلسي الإنجليزية لكرة القدم يوم الخميس، تعيين مدرب برايتون غراهام بوتر، مديرا فنيا جديدا للنادي، خلفا للألماني المقال توماس توخيل.

وجاء في بيان للنادي على موقعه الرسمي:”يسعد نادي تشلسي أن يرحب بغراهام بوتر، كمدرب جديد، بعقد مدته 5 سنوات، لجلب كرة القدم الحديثة وأسلوبه الإبداعي إلى النادي”.

وأقيل توخيل من تدريب تشلسي بعد قرابة عامين في لندن، فاز فيها بلقب دوري أبطال أوروبا 2021، بسبب تدني النتائج في مطلع الموسم الجديد.

أما بوتر فيعتبر أحد أبرز المدربين في الدوري الإنجليزي، رغم قيادته لفرق متواضعة. حيث نجح الموسم الماضي في قيادة برايتون إلى المركز التاسع في البرميرليغ، وهو أفضل ترتيب للنادي على الإطلاق.