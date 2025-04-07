تشمل 625 عمارة.. انطلاق ثاني عملية لإعادة تهيئة وترميم سكنات عدل

أعلنت مؤسسة عدل للتسيير العقاري، “جاست إيمو” عن انطلاق ثاني عملية كبرى لإعادة التهيئة والترميم عبر مختلف ولايات الوطن، وذلك في إطار تنفيذ تعليمات وزير السكن والعمران والمدينة، وضمن المخطط الاستراتيجي الذي وضعته المؤسسة.

وحسب بيان للمؤسسة، تشمل هذه العملية سبعة فروع جهوية، وتستهدف 625 عمارة موزعة عبر عدة مواقع وطنية.

وتهدف هذه العملية إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتهيئة بيئة سكنية لائقة، من خلال صيانة وتجديد العمارات والمجمعات السكنية التي تحتاج إلى تدخل تقني، ما يساهم في تعزيز جمالية النسيج العمراني ورفع جودة الحياة في الأحياء السكنية التابعة لمؤسسة “عدل”.

تفاصيل العملية حسب الفروع الجهوية:

1. الفرع الجهوي الجزائر وسط:

– إعادة تهيئة 200 عمارة في مواقع مختلفة، منها:

– 1600 مسكن باب الزوار.

– 1530 مسكن أولاد فايت.

– 558 مسكن أولاد فايت.

– 1839 مسكن السبالة.

– 1032 مسكن دويرة.

– 1104 مسكن بابا حسن.

2. الفرع الجهوي بوعينان:

– إعادة تهيئة 31 عمارة في موقع “443 مسكن كاف لحمام” و”540 مسكن براكني” (تهيئة داخلية).

3. الفرع الجهوي قسنطينة:

– إعادة تهيئة 47 عمارة في مواقع متعددة، منها:

– 428 مسكن جيكو.

– 316 مسكن جيكو.

– 480 مسكن ESCEC.

– 204 مسكن سورام.

4. الفرع الجهوي وهران (سيدي بلعباس، مستغانم، تلمسان):

– إعادة تهيئة 77 عمارة عبر عدة مواقع، من بينها:

– 300 مسكن سيدي بلعباس.

– 200 مسكن سيدي بلعباس.

– 100 مسكن SNTV مستغانم.

– 52 مسكن منصورة – تلمسان.

– 178 مسكن تلمسان.

– 132 مسكن قباسة – تلمسان.

5. الفرع الجهوي الجزائر شرق (الجزائر شرق، بجاية، بويرة):

– إعادة تهيئة 119 عمارة في مواقع مختلفة، منها:

– 168 مسكن بويرة.

– 221 مسكن بودواو.

– 910 مسكن تيجلابين.

– 1115 مسكن هراوة.

– 357 مسكن قورصو.

– 112 مسكن بجاية.

6. الفرع الجهوي سيدي عبد الله:

– إعادة تهيئة 112 عمارة بحي عدل – المعالمة.

7. الفرع الجهوي عنابة:

– إعادة تهيئة 39 عمارة في مواقع متنوعة، تشمل:

– حي 110 مسكن – سيدي عمار.

– حي 128 مسكن – سوق الليل.

– حي 96 مسكن – وادي فرشة.

– حي 1426/1714 مسكن – سيدي عاشور.

– 1760 مسكن.

ومن خلال هذه العملية، تجدد مؤسسة “عدل للتسيير العقاري” التزامها المستمر بتحسين جودة الحياة داخل الأحياء السكنية التابعة لها، من خلال برامج التهيئة والصيانة الدورية التي تشمل مختلف أنحاء البلاد.