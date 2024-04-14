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رياضة

تشواميني يتعرض لإهانة عنصرية في مباراة مايوركا

عمر سلامي
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تشواميني يتعرض لإهانة عنصرية في مباراة مايوركا
ح.م
لاعب ريال مدريد تشواميني

تعرض لاعب ريال مدريد أوريلين تشواميني لإهانة عنصرية في مباراة ناديه أمام ريال مايوركا، التي حسمها “الملكي” بهدف دون رد.

والتقطت كاميرات قناة “موفيستار” الإسبانية، أحد جماهير مايوركا وهو يقوم بإيماءات القرد أثناء احتفال الفرنسي أوريلين تشواميني، صاحب هدف الفوز.

وهي المرة الأولى التي يتعرض لها تشواميني لحادث عنصري، في حين أن زميله في الفريق فينيسيوس جونيور، اعتاد على مثل هذه التصرفات من الجماهير الإسبانية في مختلف الملاعب.

وابتعد ريال مدريد في صدارة “الليغا” برصيد 78 نقطة، بينما تجمد ريال مايوركا عند 31 نقطة في المركز الـ15.

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