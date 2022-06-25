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رياضة

“تشيفيرين” مُوبّخا أندية أوروبا.. ماذا نقول عن العامل المُتهالك؟

الشروق الرياضي
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“تشيفيرين” مُوبّخا أندية أوروبا.. ماذا نقول عن العامل المُتهالك؟
ح.م
ألكسندر تشيفيرين

دعا رئيس الاتحاد الأوروبي لِكرة القدم ألكسندر تشيفيرين إلى التقليل من عدد المقابلات في الموسم الواحد، و”تهوئة” الرّزنامة.

وقال ألكسندر تشيفيرين إن الحلّ الأنسب للبطولات المحلّية، هو اللّعب بِصيغة 18 ناديا و34 جولة، مثل النموذج الألماني. عكس النّمط السائد في إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا، المُرادف لِمنافسة محلّية بـ 20 ناديا و38 جولة.

وأضاف في مقابلة صحفية أدلى بها إلى جريدة “لا غازيتا ديلو سبورت” الإيطالية ونشرت تفاصيلها، السبت، أن رؤساء أندية أوروبا باتوا مهووسين بِإجراء عدد كبير من المقابلات والمنافسات، لِجني المزيد من الأموال.

واختتم ألكسندر تشيفيرين تصريحاته قائلا، إن رؤساء الأندية يتحجّجون بِالخسائر المالية، في حال تنظيم بطولات “صغيرة” ومقابلات قليلة. ولكن أليس الأولى بِالتنديد وإبراز معاناته ذلك العامل البسيط الذي يتقاضى أقلّ من ألف أورو في الشهر؟ يتساءل رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

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