تشيلسي الإنجليزي يجهز عرضا بـ25 مليون أورو لضم أيت نوري

يتنافس عليه رفقة باريس سان جرمان ومانشستر سيتي

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن اهتمام نادي تشيلسي، أحد عمالقة “البريميرليغ”، بانتداب المدافع الأيسر لنادي ويلفرهمتون، ريان أيت نوري، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأوضحت صحيفة “الصان”، أن مدرب تشيلسي، الألماني توماس توخيل، ينتظر التحويل النهائي لمدافعه ماركوس ألونزو إلى برشلونة للقيام بالخطوات اللازمة لجلب الظهير الأيسر، ريان أيت نوري، المرشح لحمل الألوان الوطنية بداية من التربص القادم للخضر في شهر سبتمبر.

وأضاف ذات المصدر أن النادي اللندني بدأ يفكر جديا في استقدام ريان أيت نوري بعد أن فقد عددا من مدافعيه، على غرار كريستنسان وروديغار، اللذين تأكد رحيلهما من الفريق، إضافة إلى ألونزو وأزبيلي. كويتا هذان الأخيران يقتربان من مغادرة تشيلسي، حيث يريد المدرب الألماني توماس توخيل تعويض هذه الأسماء بسرعة قبل انطلاق تحضيرات بداية الموسم الجديد.

في سياق متصل، عزز الصحفي الانجليزي “ألان نيكسون” من فرضية انتقال، أيت نوري، إلى تشيلسي، من خلال حديثه عن تحضير النادي اللندني لعرض مالي مغر بما يفوق 25 مليون أورو، لإتمام صفقة شراء ريان أيت نوري من ويلفرهتون، مشيرا في نفس الوقت للمنافسة الشديدة التي يرتقب أن يواجهها تشيلسي من طرف باريس سان جرمان الفرنسي ومانشستر سيتي الأنجليزي، اللذين يرغبان أيضا في التعاقد مع نفس اللاعب.

ويعد أيت نوري صاحب الـ 21 عاما من بين المدافعين البارزين في البطولة الإنجليزية، بعد الموسم الجيد الذي قدمه مع فريقه ويلفرهمتون، حيث تمكن من خطف الأضواء وجلب اهتمام أكبر الأندية الأوروبية التي تريد الفوز بخدماته في الميركاتو الجاري.