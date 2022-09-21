تشيلسي الانجليزي يشعل المنافسة على ضم بن ناصر

اقترح صفقة تبادلية مغرية على نادي ميلان

باتت مغادرة الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر، لنادي ميلان الإيطالي مسألة وقت فقط تبعا للتطورات المصاحبة لعملية تمديد عقده مع “الروسونيري” والأخبار التي تربطه بعديد الأندية وعلى وجه التحديد الانجليزية الموسم المقبل، بعد أن دخل نادي تشيلسي على الخط في محاولة منه لضم خط الوسط الجزائري المتألق في الدوري الإيطالي.

ويرفض الدولي الجزائري لحد الآن تمديد عقده مع نادي ميلان الإيطالي، بسبب اختلاف جوهري سابق بخصوص الراتب السنوي، ففي الوقت الذي عرض فيه مسؤولو النادي الإيطالي راتبا يقدر بـ3 ملايين يورو، طلب وكيل بن ناصر مبلغ 4.5 مليون يورو، قبل أن تتغير وجهة نظر النجم الجزائري الذي يطمح الآن إلى تغيير الأجواء واللعب مع ناد أكبر وفي دوري أكبر، على غرار الدوري الانجليزي الممتاز، بعد أن كانت تجربته الأولى مع نادي أرسنال في بداية مشواره الكروي غير ناجحة بكل المقاييس لأنه لم يحصل على الثقة الكاملة من المدرب الفرنسي آنذاك، أرسين فينغر.

وقال موقع “كالتشيو ميركاتو ويب” الإيطالي إن نادي تشيلسي الانجليزي يخطط لصفقة تبادلية مع نادي ميلان، يحصل فيها على خدمات إسماعيل بن ناصر مقابل 35 مليون يورو بالإضافة إلى الدولي المغربي، حكيم زياش، الذي كان محل أطماع إدارة ميلان خلال الميركاتو الصيفي الماضي، ويسعى النادي اللندني لمواصلة تقوية صفوفه بلاعبين جدد بهدف إعادة بناء فريق قوي قادر على السيطرة على المسابقات المحلية والخارجية، وينتظر أن تتضح الصورة بشكل جلّي بخصوص إمكانية عقد صفقة التبادل هذه من عدمه خلال الأسابيع القليلة القادمة، خاصة وأن ميلان يبدو مصرا أكثر من أي وقت مضى على حسم ملف تجديد عقد اللاعب الجزائري.

وكان بن ناصر انضم إلى ميلان صيف عام 2019، قادما من نادي إمبولي مقابل 16 مليون يورو، ومنذ ذلك التاريخ شارك بن ناصر في 114 مباراة بمختلف المسابقات أسهم فيها في 11 هدفا ما بين الصناعة والتسجيل، كما برز اللاعب الجزائري بشكل لافت منذ بداية الموسم الجاري وصنفته وسائل الإعلام الإيطالية في خانة أفضل لاعب في ميلان لحد الآن، ما جعله محل إشادة واسعة وسط الأنصار ومختلف وسائل الإعلام.