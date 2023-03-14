تشيلسي يعلن إقامة إفطار مفتوح بملعبه خلال شهر رمضان

لأول مرة في البريميرليج

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، بشكل رسمي، إقامته لحفل إفطار جماعي، خلال شهر رمضان المقبل.

وفي بيان رسمي أصدره النادي الإنجليزي عبر موقعه الإلكتروني: ” يقيم النادي إفطارا جماعيا للمسلمين خلال شهر رمضان يوم 26 مارس المقبل”.

وأكد النادي الإنجليزي في بيانه، على أن جميع المساجد وأعضاء النادي والمشجعين وأطفال المدارس المسلمين سيكونون مدعويين لحضور الإفطار برفقة طاقم عمل البلوز.

كما أشار إلى أن حفل الإفطار الجماعي، سيقام على ملعب ستامفورد بريدج وسيكون هو الحدث الأكبر في المملكة المتحدة، خاصة وإنه يحدث للمرة الأولى في الدوري الإنجليزي، على أن يتم تنظيمه من جانب بالتعاون مع مؤسسة الخيمة الرمضانية الخيرية.

وقال سيمون تايلور رئيس مؤسسة تشيلسي الخيرية في تصريحات رسمية عبرموقع النادي: “فخورون بكوننا أول نادي في الدوري الإنجليزي الممتاز ينظم مثل ذلك الحدث، الاعتراف بشهر رمضان ومجتمعنا المسلم هو جانب مهم من عملنا في تعزيز التسامح الديني وأنا أتطلع إلى الترحيب بالجميع يوم الأحد 26 مارس”. الجدير بالذكر أن يتم استطلاع هلال شهر رمضان يوم 21 مارس المقبل.