تشيلسي يقترح هذه الصفقة على ميلان لضم بن ناصر

نجم "الخضر" يرفض تمديد عقده مع النادي الإيطالي

رشح موقع “كالتشيو ميركاتو ويب” الإيطالي، نجم نادي ميلان، الجزائري إسماعيل بن ناصر، ليكون محور صفقة مدّوية خلال الميركاتو الصيفي الحالي تجمع النادي اللومباردي ونادي تشلسي الإنجليزي، متوقعا صفقة تبادلية بين الدولي الإيطالي، جورجينو، ونجم “الخضر”، إسماعيل بن ناصر، المرشح للانضمام إلى النادي اللندني.

ووصف الموقع الإيطالي إسماعيل بن ناصر بـ”اللاعب الممتاز”، وقال في تقريره: “لاعب الوسط الجزائري منح ميلان التوازن اللازم على مستوى هذا الخط، كما كان له دور مهم في خط الهجوم بعد أن سجل هدفين لا يقدران بثمن في السباق على لقب الدوري الإيطالي”، ولم تتوصل إدارة ميلان لحد الساعة من أجل تمديد عقد الدولي الجزائري، الذي ينتهي عقده صيف عام 2024، فبعد أن عرضت عليه مقترحا بتمديد العقد إلى غاية صيف 2026، ورفع راتبه السنوي إلى حدود 3 ملايين يورو في وقت يتقاضى فيه حاليا مبلغ 1.5 مليون يورو، رفض بن ناصر هذا العرض ويتطلع للحصول على راتب أعلى.

وأكد موقع “كالتشيو ميركاتو ويب” في تقريره: “قد يكون بن ناصر مغريًا لتوماس توخيل، الذي يتعين عليه إعادة بناء تشيلسي بعد موسم سلبي”، مضيفا: “سيكون نجم نادي إمبولي السابق حلا مثاليا لخط وسط “البلوز”..” وكان نجم خط وسط “محاربي الصحراء” تواجد على رادار قطبي مدينة مانشستر، السيتي واليونايتد، بحسب ما ذكرته مصادر إعلامية انجليزية، وتابع: “على إدارة نادي تشيلسي إقناع ميلان ببيع اللاعب الجزائري”، وأردف: “يمكن لإدارة نادي تشيلسي أن تضع ورقة جورجينو في هذه الصفقة مع تقديم مبلغ مالي إضافي”، وأرجع الموقع الإيطالي هذه الصفقة المحتملة إلى رغبة الدولي الإيطالي، جورجينو، في العودة إلى الدوري الإيطالي ومغادرة لندن هذا الصيف.

ونصح الموقع الإيطالي إدارة الروسونيري بتوخي الحذر في ملف الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر، بعد أن بات مطلوبا بقوة خلال الميركاتو الصيفي الحالي، وقال: “سيتعين على إدارة ميلان توخي الحذر بشأن ملف بن ناصر”، وتابع: “القيمة التسويقية لبن ناصر ارتفعت بشكل كبير هذا الموسم، وبات مطلوبا بقوة في سوق الانتقالات”، وأردف: “اللاعب الجزائري يمكن أن يكون محل اهتمام كبير في الدوري الانجليزي الممتاز، حيث لن يكون هناك بالتأكيد نقص في الموارد الاقتصادية لتقديم عرض مغر”.

يجدر الذكر أن نادي ميلان اختار هدفين للدولي الجزائري الموسم الماضي للتنافس على جائزة أفضل هدف في ميلان الموسم الماضي، وكان ذلك أمام ناديي كالياري وبولونيا، وهما الهدفان الوحيدان في حصيلة بن ناصر الموسم المنقضي.