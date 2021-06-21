تشيلسي ينسف خطة غوارديولا ويدعم بقاء محرز مع السيتي

ينافسه على ورقة النجم الإنجليزي جاك غريليتش

أخلط نادي تشيلسي الإنجليزي أوراق مدرب مانشستر سيتي، الإسباني بيب غوارديولا، بخصوص خططه لضم نجم منتخب انجلترا، جاك غريليتش، تحسبا للموسم المقبل، وهي المعطيات التي تدعم موقف النجم الجزائري، رياض محرز، بالبقاء مع السيتيزن أكثر من فرضية رحيله خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وقال، الإثنين، موقع “مانشستر إيفنينغ نيوز” في تقرير له عن موقف نادي مانشستر سيتي خلال الميركاتو الصيفي الحالي، بأن الأخير يتجه لخسارة صفقة نجم أستون فيلا، جاك غريليتش، بسبب دخول نادي تشيلسي على الخط للفوز بصفقة النجم الانجليزي، ورشح نفس المصدر إدارة البلوز للفوز بصفقة اللاعب صاحب 25 عاما، الموقع المقرب من المان سيتي رجح كفة تشيلسي للحصول على نجم أستون فيلا، على اعتبار أن غريليتش يفضل عرض النادي اللندني على عرض المان سيتي، لأن مدرب البلوز، الألماني، توماس توخيل، هو من يصر على ضمه لتحويله إلى أحد أبرز ورقة تكتيكية في النادي الموسم المقبل، ويرفض غريليتش المغامرة باللعب مع المان سيتي حتى لا يتعرض لمشكل التدوير، الذي يرتكز عليه غوارديولا كثيرا لتسيير فريقه، ويتسبب له في البقاء على دكة البدلاء، كما كان الحال مع نجوم السيتي الموسم الماضي، وعلى رأسهم رياض محرز.

وتأتي هذه الأخبار لتدعم موقف قائد المنتخب الوطني بالبقاء مع مانشستر سيتي، خاصة أن نفس المصدر أكد بأن غوارديولا لن يغامر ببيع محرز في حال فشله في الحصول على غريلتنيش، الأمر الذي يمنح نقاطا إضافية لأفضل لاعب في “البريميرليغ” عام 2016 بخصوص اللعب بانتظام الموسم المقبل.

يجدر الذكر أن نجاح المان سيتي في ضم غريليتش، التي تقدر صفقته بنحو 100 مليون يورو، سيعني كسر الرقم القياسي لأغلى صفقة في تاريخ النادي السماوي، والمرتبطة بمحرز الذي انضم صيف عام 2018 بحوالي 67 مليون يورو.