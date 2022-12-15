تشييع جثامين ضحايا حادث انقلاب حافلة نقل المسافرين بالمسيلة

شيّعت يوم الخميس مراسم دفن جثامين ضحايا حادث المرور الذي وقع مساء أمس ببلدية الشلال في المسيلة، مسفرا عن مقتل 9 أشخاص.

وحضر مراسم التشييع كلّ من والي المسيلة، ورئيس المجلس الشعبي الولائي. إلى جانب السلطات الأمنية والمدنية، وجمع غفير من المشيّعين.

9 قتلى و40 جريحا في انقلاب حافلة لنقل المسافرين بالمسيلة

أودى حادث مرور يوم الأربعاء بالمسيلة بحياة 9 أشخاص، وأصيب 40 آخرون بجروح. بعد انقلاب حافلة لنقل المسافرين، بالطريق الوطني رقم 45 في بلدية الشلال.

وحسب ما أكده بيان للحماية المدنية، فقد وقع الحادث في حدود الساعة 15:45 عصر الثلاثاء، بعد انقلاب حافلة بوسعادة-المسيلة على مستوى الطريق الوطني رقم 45 في بلدية الشلال.