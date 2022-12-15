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الجزائر

تشييع جثامين ضحايا حادث انقلاب حافلة نقل المسافرين بالمسيلة

الشروق أونلاين
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تشييع جثامين ضحايا حادث انقلاب حافلة نقل المسافرين بالمسيلة
ح.م
تشييع جثامين ضحايا انقلاب حافلة لنقل المسافرين في المسيلة

شيّعت يوم الخميس مراسم دفن جثامين ضحايا حادث المرور الذي وقع مساء أمس ببلدية الشلال في المسيلة، مسفرا عن مقتل 9 أشخاص.

وحضر مراسم التشييع كلّ من والي المسيلة، ورئيس المجلس الشعبي الولائي. إلى جانب السلطات الأمنية والمدنية، وجمع غفير من المشيّعين.

9 قتلى و40 جريحا في انقلاب حافلة لنقل المسافرين بالمسيلة

أودى حادث مرور يوم الأربعاء بالمسيلة بحياة 9 أشخاص، وأصيب 40 آخرون بجروح. بعد انقلاب حافلة لنقل المسافرين، بالطريق الوطني رقم 45 في بلدية الشلال.

وحسب ما أكده بيان للحماية المدنية، فقد وقع الحادث في حدود الساعة 15:45 عصر الثلاثاء، بعد انقلاب حافلة بوسعادة-المسيلة على مستوى الطريق الوطني رقم 45 في بلدية الشلال.

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